Nvidia GeForce RTX 4090 kan bli nesten tre ganger raskere enn RTX 3090

Nvidias kommende skjermkort-toppmodell, RTX 4090, forventes å tilby dugelig med krutt ifølge ferske lekkasjer som tar for seg spesifikasjonene.



Ifølge Twitter-bruker @greymon55 skal 4090-kortet (kodenavn AD102) produseres ved hjelp av TSMCs 5 nm-prosess, ha 18 432 CUDA-kjerner, 7 936 flere enn dagens RTX 3090 og en klokkehastighet som forventes å ligge på rundt 2,3 GHz til 2,5 GHz.

AD1025nm TSMC144SM 18432CUDA384bit 24G GDDR6X 21Gbps?2.3~2.5GHz?85~92T FP32?November 9, 2021 See more

Som TweakTown merker seg regner man med at kortet vil ligge på mellom 85 og 92 TFLOP (antall flyttallsoperasjoner i sekundet). Til sammenligning ligger GeForce RTX 3090 (Nvidias nåværende flaggskip) på 35,5 TFLOP, og selv om det er verdt å ha i mente at antall TFLOP ikke er den eneste relevante måleenheten når det gjelder ytelse, så gir det likevel en ganske god pekepinn på hva Lovelace kan klare – og det later til å være en hel del.

According to the power supply specification of pcie5, the TGP range of AD102 must be 450-650w.November 9, 2021 See more

Det koster å være kar, noe det strømforbruket til RTX 4090 eksemplifiserer. Det gikk tidlig rykter om at kortet potensielt kunne bruke så mye som mellom 450 og 500 watt, men nå har vi fått et nytt estimate av @greymon55, nemlig mellom 450 og 650 watt, en dobling av TDP-en til de eksisterende Ampere-kortene. Dette betyr i praksis at man burde ha en PSU på 1200 watt for å klare å fôre RTX 4090 med nok strøm. Ganske illevarslende rykter.



Det er selvsagt ikke gitt at denne informasjonen er korrekt, men @greymon55 er en veletablert lekkasjemaker, med en imponerende treffprosent, så det er ikke hvem som helst dette kommer fra.



Man bør allikevel ha et åpent sinn, slik at skuffelsen ikke blir altfor stor om det viser seg at Nvidia ikke har skalert opp i like stor grad som ryktene tilsier. Lovelace forventes lansert i 2022, kanskje før året har bikket fjerde kvartal.

Kommentar: Blir det noe av RTX 3090 Ti?

If nothing else, we will see 4090, 4080 and 4070 in 2022Q3. I don't think this is new information.November 8, 2021 See more

De tidligste spekulasjonene rundt tidspunktet for Lovelace-lanseringen mente å vite at den nye arkitekturen kom til å bli lansert på slutten av 2022, men i den senere tid er det flere som antar at kortene kan ende opp i butikkene tidligere enn det. Per nå er det tredje kvartal 2022 som virker mest sannsynlig.



Det eksisterte lenge en forventning om at Nvidia ville lansere en gjevere variant av RTX 3090, enten i form av en RTX 3090 Ti eller en RTX 3090 Super, men siden de nye kortene ser ut til å komme tidligere enn forventet, så ville det være noe overraskende om det kommer så mange flere Ampere-kort fremover.



Hvis det er flere skjermkort på vei er sannsynligheten stor for at disse blir annonsert i januar, under CES; eller så sent som under Computex i mai. Hvis det er tilfellet, kan det tyde på at en spådom om RTX 4090-lansering i tredje kvartal var noe optimistisk, men nøyaktig hva Nvidia har planlagt vet vi ikke før vi får mer fra offisielt hold.



Nå som etterspørselen etter silisium er såpass høy er det mange PC-entusiaster som ikke har klart å skaffe seg dagens generasjon maskinvare, så det blir interessant å se hvordan Nvidia planlegger å manøvrere seg rundt vanskelighetene i å utvikle et helt nytt produkt blant alle klagene over mangel på tilgjengelige skjermkort.