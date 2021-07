Nvidia GeForce RTX 3060-kort drypper inn til norske nettbutikker

Det var mange faktorer som spilte inn da verden entret en skjermkorttørke uten like i 2020. COVID-19, i kombinasjon med en ekstra hissig etterspørsel etter skjermkort (som til dels også kom i kjølvannet av at mange ble hjemmeværende grunnet nettopp pandemien), førte til en svikt i både produksjon og distribusjon av komponenter. Enden på visa ble et marked blottet for skjermkort, men i det siste har tørken lettet noe, i alle fall for alle som er ute etter kort basert på Nvidias seneste Ampere-arkitektur, med maskinvarestøtte for ray tracing.

Flere norske nettbutikker har hatt ulike Nvidia GeForce RTX 3060-varianter på lager denne uken, inkludert Elkjøp, Komplett og NetOnNet. Det later ikke til å være spesifikke modeller eller kort fra spesifikke produsenter som nå drypper inn i butikkene, men snarere en variert bukett av ulike grafikkort, alle basert på 3060-brikken fra Nvidia.

(Image credit: ASUS)

De spesifikke produktene som har vært tilgjengelige har vært fra produsenter som Gainward, ASUS og Gigabyte, og akkurat nå har Komplett en rekke 3060-kort på lager til en pris som ikke er helt ublu (selv om de, relativt til anbefalt utsalgspris, ikke er billige.)

Per skrivende stund finnes det for eksempel 31 eksemplarer av ROG Strix GeForce RTX 3060 V2 OC tilgjengelig for kjøp, men kortene går raskt. For bare noen timer siden var 20 eksemplarer av ASUS GeForce RTX3060 DUAL V2 tilgjengelige for kjøp i nettbutikken. Nå er det tomt.