Du trenger ikke et RTX-kort for å bruke Nvidia RTX Voice

Nvidia lanserte nylig RTX Voice, en støykanselleringsteknologi som gir deg bedre lydkvalitet i samtaler utført via din PC (både i videosamtaler og konvensjonelle samtaler med kun lyd). Som navnet tilsier er det meningen at dette programmet kun skal fungere om man har et RTX-skjermkort – men nå har man funnet ut at man med enkelhet kan kjøre denne programvaren på andre Nvidia-GPU-er via en uoffisiell modifisering (resultatet kan være varierende, litt avhengig av hvor gammelt skjermkort du har).



RTX Voice er fortsatt i beta, og tar sikte på å filtrere bort distraherende bakgrunnnslyder fra samtaler (eller strømmeopptak du foretar selv) ved hjelp av Tensor-kjernene i RTX-kort (Turing-baserte) eller Quadro-kort.

Likevel, som Tom's Hardware merket seg, har Guru 3D (takket være en entusiastisk forumbruker) lagt ut en metode som gjør at man kan bruke RTX Voice med GPU-er utenfor RTX-serien (og til og med på Windows-versjoner helt ned til Windows 7).



En av de største forbeholdene her (og det finnes et knippe) er at du antageligvis likevel må ha et relativt nytt Nvidia-kort. Modifikasjonen har blitt demonstrert brukt på GeForce GTX 1080 og Titan V, og det ryktes også om at en rekke GTX 16XX-kort og andre fra 10-serien også takler brasene – men om du går ned til GTX 900-modeller begynner det å bli verre, ifølge enkelte brukere. Når det er sagt finnes det eksempler på folk som i det minste har klart å kjøre programvaren på skjermkort helt nede i GeForce 700-serien.

Det er likevel verdt å begrense entusiasmen før man faktisk har prøvd selv, og huske på at dette er en helt og holdent uoffisiell modifikasjon som man gjør etter at originalinstallasjonen har feilet, så dette er ikke snakk om en spesielt forseggjort prosess.



Du regnet kanskje med det, men det er verdt å nevne at vi ikke anbefaler at du prøver dette, og om du likevel gjør det: dette gjøres på egen risiko.

Removing constraints

Måten det hele fungerer på er at man laster ned betaversjonen av RTX Voice (som vanlig), installerer programmet, hvorpå man (såfremt man har et skjermkort utenfor RTX-serien) vil få en feilbeskjed som sier at grafikkortet ikke støtter denne teknologien.



Nå vil man kanskje tro at installasjonen har feilet fullstendig, men alle filene man trenger har faktisk blitt pakket ut til en installasjonskatalog på disken man valgte å installere programvaren (gjerne C:\temp\NVRTXVoice).



Det man så må gjøre er å finne RTXVoice.nvi (denne finner man i C:\temp\NVRTXVoice\NvAFX, gitt at man valgte å installere programvaren på drevet med «C» som drevnavn), åpne denne med et tekstredigeringsprogram (Notepad, for eksempel), så finne de følgende linjene (se nedenfor) i filen og slette disse.

<constraints> <property name="Feature.RTXVoice" level="silent" text="${{InstallBlockedMessage}}"/> </constraints>

Så er det bare å lagre filen og kjøre Setup.exe fra den ovennevnte katalogen. RTX Voice vil da installere uten feilmeldinger, men som sagt tidligere: det er slettes ikke sikkert at det vil fungere problemfritt på alle maskiner.

Imponerende teknologi

RTX Voice kan fjerne alle slags irriterende bakgrunnslyder, som eksempelvis klimpring på tastaturer, andre som snakker, musikk som spilles, PC-vifter og bilalarmer (og siden programmet er basert på AI-teknologi skal den bli bedre over tid). Husk dog at RTX Voice fortsatt er i beta, selv om det allerede finnes mange gode tilbakemeldinger.



Prosesseringen som skal til for å fjerne de irriterende lydene utføres selvsagt av skjermkortet, og det er uklart hvor mye ytelse dette stjeler fra andre programmer du har kjørende.

Sagt på en litt mer innfløkt måte: Prosesseringen gjøres av en GPU uten Tensor-kjerner – med andre ord et skjermkort utenfor RTX-serien – så det kan være at man mister langt mer ytelse enn om man hadde kjørt programmet på et kort med maskinvare spesiallaget til oppgaven. I teorien er dette tilfellet, men det er uklart akkurat hvor ille det faktisk er når man kjører RTX Voice på et eldre, men habilt, kort. Hvis du ender opp med å prøve denne modifikasjonen anbefales det å holde øye med eventuelle ytelsesproblemer.



Samtidig regner vi med at nå som informasjonen om hvordan man kan kjøre RTX Voice på eldre skjermkort er det sannsynlig at Nvidia snart kommer med en versjon som fjerner denne muligheten.