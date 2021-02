Nvidia RTX 3080 Ti med 12 GB VRAM kan være klar til lansering i april

Det har lenge gått rykter om eksistensen av et Nvidia GeForce RTX 3080 Ti, og nå later det til at det kan dukke opp i april, med 12 GB VRAM, om de seneste ryktene medfører riktighet.



Informasjonen stammer fra @kopite7kimi på Twitter (først plukket opp av VideoCardz), som delte noen korreksjoner om kortets spesifikasjoner, etter tidligere å ha delt noen detaljer som nå kan vise seg å ha vært noe overilte.

Things have changed. Maybe the current spec is 10240FP32, 12G GD6X. 😃February 6, 2021

Det er ikke lenge siden det fløt gjetord om et RTX 3080 Ti med 20 GB VRAM på eteren, men nå mener @kopite7kimi at mengden skal være 12 GB. Det at kortet skal komme med 12 GB med GDDR6X VRAM kan bety at det er snakk om et produkt med en minnebussbredde på 384 bit.

Videre sies det at kortet skal ha 10 240 CUDA-kjerner, i motsetning til de foregående spekulasjonene som mente at antallet lå på 10 496 kjerner.



Interessant nok mener @kopite7kimi at hen er 95 % sikker på at 12 GB kommer til å være mengden minne i RTX 3080 Ti, ifølge en senere tvitring.

VideoCardz nevner at de har fått samme informasjon fra sine kilder når det gjelder spesifikasjonene på den nye GPU-en fra Nvidia, og legger til at lanseringsdatoen til det nye RTX 3080-kortet skal være i april. Dette skal være basert på de seneste oppdateringene i Nvidias produkt-veikart, men den potensielle lanseringsdatoen i april har ikke blitt bekreftet av nettstedets andre kilder ennå.



Uansett hvordan man vrir og vender på det bør man ta alle disse ryktene med en god dose skepsis. Det har lenge versert rykter om RTX 3080 Ti, og ryktemølla mente for ikke så lenge siden å vite at kortet hadde blitt kassert. Det kan fortsatt være tilfellet.

En minnemengde til besvær

Hvis du tenker at 12 GB høres litt lite ut, gitt at det er et RTX 3080 Ti vi snakker om (særlig sammenlignet med de foregående ryktene, som mente 20 GB var fasiten), så er det verdt å merke seg at Nvidia antageligvis kommer til å prøve så godt det lar seg gjøre å differensiere kortet fra RTX 3090 – sistnevnte må ha noe å skilte med skal det forsvare en langt høyere pris (her legger vi til grunn at Ti ikke kommer til å koste enormt mye mer kontra basismodellen 3080, noe vi regner med er Nvidias intensjon.)

Til syvende og sist vil mye avhenge av nøyaktig hvor Nvidia plasserer det kommende kortet rent prismessig, og selvsagt hva slags ytelse kortet klarer å produsere, noe som vil avhenge av klokkefrekvens (og hvor mye strøm det omkringliggende klarer å levere til GPU-en) sammenlignet med RTX 3090. Uansett hvilken linje Nvidia velger å gå for er selskapet nødt til å ha en stødig hånd når de plasserer kortet mellom 3080 og 3090.



Hvis april-datoen holder seg – noe VideoCardz innrømmer at de ikke kan være noen garantist for – så er sannsynligheten stor for at vi kommer til å høre mer om skjermkortet om kort tid. Før lekkasje-frekvensen øker og informasjonen blir mer konkret, så forholder vi oss relativt skeptiske til disse nyfunne spekulasjonene.