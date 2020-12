Nvidia GeForce RTX 3080 vil snart være å finne i de aller beste gaming-laptopene

En ny lekkasje vitner om at Nvidia snart skal lansere mobile utgaver av RTX 3080, RTX 3070 og RTX 3060, og at disse skal være å finne i nye gaming-laptoper fra og med starten av 2021.



Lekkasjen, som ble oppdaget av Twitter-brukeren @momomo_us, stammer fra Skikk, en PC-produsent fra Nederland, som på en av sine nettsider (nå fjernet) listet opp flere bærbare PC-er med (per nå) ikke-eksisterende Nvidia-GPU-er fra RTX 3000-serien.

Laptopene det er snakk om ble solgt med enten Nvidia RTX 3060 (med 6 GB GDDR6-minne), et Nvidia RTX 3070 Max-Q (med 8 GB GDDR6-minne) eller et RTX 3080 Max-Q (med 16 GB GDDR6.)

Fra 2000-tallet til 3000-tallet

Det interessante med lekkasjen er at det nyeste innen GPU-er for laptoper som per nå er i salg er Nvidias RTX 2000-serie, og av disse er det RTX 2080 som representerer kremen av kremen innen skjermkort til bærbare maskiner.

Nvidia lanserte RTX 3000-serien til stasjonære PC-er for bare noen måneder siden, og det var selvsagt bare et spørsmål om tid før varianter av disse også kom til å dukke opp i laptoper, og nå som CES 2021 er rett rundt hjørnet (det går av stabelen i starten av januar), er sannsynligheten stor for at Nvidia har planer om en snarlig lansering.



Lekkasjen kommer med andre ord ikke spesielt bardus på, vi har ventet spent på denne informasjonen en stund, men nå har vi i det minste fått et lite innblikk i hva vi kan forvente av spesifikasjoner.



Først og fremst ser det ut til at disse laptop-GPU-ene kommer til å ta i bruk GDDR6-minne, ikke GDDR6X-varianten, som en del av stasjonær-modellene innehar. Dette innebærer også at minnebussene ikke er de samme, og at Nvidia har nedskalert kontra RTX 3000-kortene til stasjonære.

Siden gaming-laptoper har strenge krav til strømforbruk og må forholde seg til relativt små batteristørrelser, så gir det mening at disse nye GPU-ene bruker langt mindre strøm, slik at kjøleløsningene kan holde tritt med varmeutviklingen og at batteritiden ikke blir for dårlig.



Likevel ser det ut til at Nvidia har valgt å kompensere den lavere båndbredden i minnet med en større mengde, slik at RTX 3080 nå får 16 GB VRAM, sammenlignet med de 10 gigabytene med raskere GDDR6X man får med stasjonærvarianten.



Merk dog at innholdet i denne lekkasjen langt i fra er bekreftet fra offisielt hold, og at originalsiden ble tatt ned relativt raskt etter at lekkasjen var et faktum. Samtidig så regner vi med at gaming-laptoper basert på RTX 3000-GPU-er er på vei i 2021, og at disse kommer til å tilby langt bedre ytelse for de aller gjeveste toppmodellene.

Kilde: Tom's Hardware