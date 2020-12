Nvidia GeForce RTX 3080 Ti lekket igjen – denne gangen av Asus

Det å finne et Nvidia GeForce RTX 3080 eller et Nvidia GeForce RTX 3060 har vært vanskeligere enn å unngå ordet «pandemi» i 2020, og nå begynner indikasjonene om nye varianter i Nvidia-stallen å bli mange.



Et av kortene det har vært mest populært å lekke nyheter om, RTX 3080 Ti, har igjen blitt observert på nett, denne gangen i form av en modell fra Asus.



Kilden er HXL (@9550pro på Twitter), og hen har funnet en oppføring i en database som refererer til en «O20G»-modell fra Asus sine støttesider, noe som tyder på at et overklokket 3080-kort med 20 GB RAM er på vei.



Det som kanskje er enda mer interessant er at det på samme listen også finnes en oppføring for en «O12G»-modell, noe man forventer at kan være en 12 GB-variant av budsjettmodellen i 3000-serien, nemlig 3060.

Forvirrende navngivning

Det er ikke vanskelig å skjønne hvorfor GeForce RTX 3080 Ti er et populært kort – dette later til å bli et gaming-fokusert skjermkort som (antageligvis) kan vise til like bra ytelse som RTX 3090, uten at man må betale i arbeidsstasjonsskatten for de siste 4 GB-ene med VRAM.



Et 3060-kort med 12 GB VRAM plasserer seg dog på en noe mer forvirrende plass i sortimentet. Det har mer VRAM enn 8 GB-kortet RTX 3070, og 10 GB-kortet RTX 3080, men skiller seg ut fra tidligere modeller med 60-navnet, som gjerne har hatt 6 GB VRAM. Det kan faktisk hende at Nvidia lander på et nytt navn før skjermkortet det er snakk om lanseres.