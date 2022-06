Norge – Slovenia: Slik ser du Nations League-kampen på nett

Det kunne ikke gått bedre for Norge i de to første Nations League-kampene denne sesongen. Ståle Solbakken og resten av landslaget har vunnet sine første kamper mot de to desidert vanskeligste motstanderne i gruppen, så nå gjelder det å holde tunga rett i munnen, senke skuldrene og fortsette å levere jevnt og trutt. Slovenia står nå for tur, i noe som i utgangspunktet burde være en overkommelig kamp på Ullevaal stadion, med tusenvis av nordmenn i ryggen; men det er nettopp slike kamper som må vinnes om Norge skal komme til sitt første sluttspill på 22 år. Da må det mentale være på plass. Les videre for mer informasjon om hvordan du ser Norge – Slovenia i Nations League på nett, uansett hvor du befinner deg.

Norge er storfavoritter før torsdagens møte, og onsdag ble det kjent at Slovakias landslagssjef, Matjaž Kek, har pådratt seg koronasmitte og derfor må bli hjemme når troppen drar til Oslo. Ståle Solbakken, på sin side, har flere ganger understreket hardkjøret i denne Nations League-runden, der landslaget skal spille 4 kamper på 13 dager – i kjølvannet etter en lang sesong. På søndag venter nok en kamp mot et langt sterkere svensk lag, så spørsmålet er i hvilken grad stjernespillere som Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard skal brukes mot den antatt langt svakere motstanderen Slovenia.

I pressekonferansen tilknyttet kampen ble det viet en del tid til munnhuggeriet mellom Milosevic og Haaland, men den norske delegasjonen virker å ta situasjonen med ro. Mer prekært er det med det harde kampprogrammet, og den begrensede tiden spillerne har sammen på samling. Solbakken gav uttrykk for at det kan bli vanskelig å gjøre store omveltninger på laget og opprettholde den gode flyten, men hvis det er tomt på tanken kan rullering vanskelig unngås.

Sverige møter Serbia på Friends arena samtidig som vår kamp spilles på Ullevaal, og med uavgjort mellom de nærmest jevngode lagene (henholdsvis 19.- og 25.-plass på FIFA-rankingen) ligger vi uhorvelig godt an i gruppe B4.

Slik ser du Norge – Slovenia i Nations League, uansett hvor du befinner deg.

Fotball er populært verden over, og det er ikke usannsynlig at du vil finne enkelte Nations League-kamper på TV uansett hvor du befinner deg i verden. Likevel, er du i utlandet og vil se de norske sendingene når kampene foregår, så er en VPN-tjeneste den beste løsningen. Bruker du en VPN-tjeneste kan du omgå de regionale geoblokkeringene som gjerne settes opp av de ulike strømmetjenestene, og du kan få med deg sendingene fra TV2 uansett hvor du befinner deg i verden.



I tillegg til å hjelpe deg med å få tilgang til strømmeinnhold, så fungerer VPN-tjenester slik at du i praksis er sikrere på nett. Den krypterte tunnelen vil for eksempel kunne beskytte deg mot usikre Wi-Fi-nettverk og andre nysgjerrige øyne. Det er helt lovlig å benytte seg av VPN-tjenester, og det kan bidra til lavere skuldre når du surfer på nett. Hvis du vil ha en full oversikt over de beste VPN-tjenestene på markedet, så kan du ta en titt på vår guide over de aller beste tilbyderne i 2021.

Når du har lastet ned og installert ExpressVPN velger du en server som befinner seg i Norge, og vips så har du full tilgang til de norske fotball-sendingene fra utlandet.

Slik ser du Nations League-kampen i Norge