Nokias neste flaggskip kan få selfie-kamera skjult under skjermen

I forrige måned skrev vi om et rykte som sa at Nokias neste flaggskip skulle bli utsatt til siste halvdel av 2020 for sikre at den ikke skal virke utdatert ved lansering.

Nå peker et rykte fra samme kilde mot at Nokia kan ha funnet frem til den unike funksjonen som kan sikre at Nokia 9.2 PureView kan skille seg ut fra mengden.

🔥Great news HMD is currently testing under-the-display front camera in Nokia 9.2 PureView.#nokia #nokiamobile #hmd #nokia9#innovation pic.twitter.com/NxsFTdDpHDJanuary 29, 2020

Ifølge Twitter-brukeren @nokia_anew er det finske telefonselskapet HMD Global i ferd med å teste ut et selfie-kamera som er skjult under skjermen, noe som vil eliminere behovet for skjermhakk og knappehullskameraer i telefonens skjerm.

Om vi skal tro dette ryktet, kan det gjøre Nokia 9.2 PureView til en av de første modellene på markedet med en slik løsning.

Vil ikke gjenta samme feil

Ved siden av å gi mulighet til å sikre seg en slik unik funksjon, hevdes det også at telefonen ble utsatt for å kunne sikre at toppmodellen kan bli utstyrt med Qualcomms seneste topp-prosessor Snapdragon 865.

Nokia 9 PureView hadde den allerede utdaterte Snapdragon 945 ved lanseringen i februar 2019, noe som gjorde at den umiddelbart virket utdatert. Dermed er det ikke overraskende om selskapet ønsker å unngå at den situasjonen gjentar seg.

Selvfølgelig må vi ikke glemme at dette er snakk om rykter og vi skal ikke uten videre ta det for god fisk. Forhåpentligvis får vi høre mer konkrete detaljer under MWC 2020.