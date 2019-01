Nokia 9 PureView-lekkasje er bare et fan-bilde

Oppdatering: Tidligere i dag publiserte vi bilder som så ut til å bekrefte datoen for HMD Globals MWC 2019-konferanse, men nå viser det seg at disse bildene ikke stammer fra Nokia-produsenten.

Vi kontaktet HMD Global om bildene, og en talsperson for selskapet sier til TechRadar at bildene er laget av en fan og er dermed ikke ekte.

Samtidig betyr dette at vi kanskje ikke får se et kamerahull på Nokia 9 PureView likevel. Tidligere lekkasjer har på sin side pekt mot at skjermkanten øverst blir stor nok til å huse kamera og andre sensorer.

--- Opprinnelig artikkel ---

Hull i mobilskjermen til frontkameraet er i ferd med å bli den nye store trenden i 2019, og en ny lekkasje typer på at også Nokia kan komme til å kaste seg på bølgen.

To bilder som er gravd opp av Android Pure ser ut til å reklamere for HMD Globals (selskapet som produserer Nokia-telefoner) pressekonferanse under MWC 2019 i Barcelona, og der dukker det opp et par ganske godt skjulte hint.

Ved første øyekast avslører de riktignok ikke noe utenom det vanlige.

Disse bildene virker i utgangspunktet ganske ordinære (Kilde: Android Pure)

Skru opp lysstyrken

Hvis vi øker lysstyrken i disse bildene, trer det imidlertid frem et par interessante detaljer.

I bildet med omriss av en telefon kommer det nemlig til synes et kamerahull øverst til høyre, noe du ser tydelig nedenfor.

Et slikt kamera har vi allerede sett i Honor View 20, og det er ventet at en rekke produsenter (inkludert Samsung) kommer til å følge etter.

Her ser du tydelig et kamera øverst til venstre. (Kilde: Android Pure)

Bytter vi fokus til det andre lekkede bildet ser du kanskje den svake sirkelen til venstre for datoen 24. februar – en dato som for øvrig ble hintet om av HMDs produktsjef Juho Sarvikas på Twitter i forrige uke, og som vi venter at skal være datoen for selskapets pressekonferanse.

Økter vi lysstyrken i dette bildet ser vi at det ikke bare inneholder én sirkel, men fem, og det minner dermed om kameraoppsettet vi også har sett rykter om tidligere.

De som er spesielt årvåkne vil likevel oppdage at bildet kun viser fire kameraer, mens den femte sirkelen er en blits. Vi forventer likevel at Nokia 9 får fem kameraer, og basert på hva vi har sett av lekkasjer fra tidligere så er det femte kameraet plassert bak datoen i bildet.

Fire kameraer og en blits – den mindre kjente oppfølgeren til fire bryllup og en gravferd. (Kilde: AndroidPure)

Vi tror at det er den samme telefonen vi ser i begge disse bildene, og at Nokia 9 kommer til å få både fem kameraobjektiver på baksiden og en heldekkende skjerm på forsiden med et kamerahull i hjørnet.

TechRadar skal rapportere direkte fra MWC 2019, og bringe deg nyheter og førsteinntrykk fra både Nokia og andre produsenter på løpende bånd.

