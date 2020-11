Nok en «Cyberpunk 2077»-utsettelse – men bare for DLC-pakke i denne omgang

«Cyberpunk 2077» er en av de mest etterlengtede spillene i år, og selv om alt ligger til rette for at den nåværende lanseringsdatoen, 10. desember, ikke glipper, så later det nå til at spillets første DLC ikke kommer til å avsløres like tidlig som opprinnelig tenkt.



CD Projekt Red-president Adam Kiciński skal ha fortalt investorer at «Den opprinnelige planen var å gjøre det før lansering, men etter den seneste utsettelsen bestemte vi oss for å vente til lansering, slik at gamere kan få spillet, og så begynne å snakke om fremtidige prosjekter. Så, etter lansering.» (via Seeking Alpha.)

Det høres ikke ut som det har blitt noen endringer når det gjelder prisingen på disse utvidelsene av spillet – vi regner med at det blir noe lignende tilfellet «The Witcher 3», som fikk gratis DLC etter lansering – men det at utviklerne har hatt problemer med å gjøre ferdig hovedspillet i år gjør at utsettelsen av lanseringen av første DLC-pakke ikke er spesielt overraskende.



Det å vente med å avsløre DLC-planene kan ende opp som et pluss for CD Projekt Red på sikt, siden det gir muligheten til å opprettholde markedsføringen, og holde spillet ferskt i minnet hos både spillere og potensielle kunder – i likhet med eksempelvis «Smash Bros UItimate» DLC-slåsskjempene som legges til spillet med bare et par måneders mellomrom. Vi regner med at denne DLC-pakken kommer til å inneholde valgfritt innhold som for eksempel ekstraoppdrag og nye måter å skreddersy karakterer, våpen og lignende.

«The Witcher 3» fikk selvsagt også en del betalte DLC-pakker, så vi blir ikke spesielt overraskede om vi etter hvert vil få en blanding av både ekstrainnhold som en må betale for og gratisvarianter.

Projisert lanseringsdato: 2077

«Cyberpunk 2077» skulle opprinnelig komme ut i april 2020, men fikk seg en saftig utsettelse på fem måneder, for å sikre at arbeidet faktisk skulle bli ferdig i tide. Dette ble så utvidet til syv måneder, og så ble nok en måned kastet på lasset, noe som førte til den nåværende lanseringsdatoen, 10. desember – hele åtte måneder etter at spillet opprinnelig skulle lanseres.



Spillutvikling er dog ingen dans på roser, og vi ser mye heller at vi får et forseggjort og helt ferdig produkt enn at utviklerne fremtrer punktlig. Om ikke annet skal «Cyberpunk 2077» være så stort og omfattende at vi neppe kommer til å huske stort av utsettelsen fra den 10. desember og utover – og utsettelsen, som varte stort sett hele året, betød at vi fikk fordele oppmerksomheten vår utover andre titler som også fortjente oppmerksomhet, spill som kunne ha blitt feid helt av banen av den neonbefengte haussingen i forkanten av «Cyberpunk 2077».

Det er så mangt CD Projekt Red har å sette fingrene sine i etter lansering, ikke bare DLC. Spillet skal tross alt også få nestegenerasjonsversjoner til PS5 og Xbox Series X.



Akkurat nå, siden det bare er et par uker med ventetid igjen, så kan vi nesten ikke tenke oss at det blir flere forsinkelser – og at vi må vente i noen uker ekstra på DLC er en liten pris å betale, hvis det betyr at vi faktisk får spille hovedspillet i dagene før jul.