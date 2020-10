Lanseringsspillene til Xbox Series X er avslørt – det er ikke rare greiene

Microsoft har avslørt lanseringsspillene til Xbox Series X – og vi er ikke spesielt imponerte.



Lanseringsspillene til Xbox Series X/S består av totalt 30 spill, der samtlige er optimalisert til Xbox Series X og skal lanseres samtidig som Xbox Series X og Xbox Series X den 10. november.



I tillegg til de ovennevnte spillene laget spesifikt til Xbox Series X finnes det også tusenvis av bakoverkompatible spill tilgjengelig ved lansering – de kommer bare ikke til å være optimalisert for den nye Xbox-maskinen.



Ta en titt på listen over alle lanseringsspillene til Xbox Series X nedenfor. Vi har markert alle spillene som kommer til å være tilgjengelig via Xbox Game Pass fra dag én, og hvilke som kommer til å ta i bruk den nye såkalte Xbox Smart Delivery-funksjonaliteten:

Ikke spesielt imponerende

Vi er ikke overstadig imponert av listen over lanseringsspill til Xbox Series X. For det første er det bare en liten håndfull nye storspill som vil være å finne til konsollen ved lansering («Assassin's Creed Valhalla», «Watch Dogs Legion», «Dirt 5» og «Yakuza: Like a Dragon»), og ingen av disse er eksklusive til Xbox – men det er verdt å nevne at «Yakuza: Like a Dragon» kommer til Xbox før det kommer til PS5.



Spillene på listen som er eksklusive til Xbox, som «Gears 5», «Forza Horizon 4» og «Ori and the Will of the Wisps» er alle optimaliserte versjoner av Xbox One-titler. Faktisk er alle spillene på denne listen enten allerede tilgjengelig (eller vil bli tilgjengelig) på Xbox One – og mange kommer til PS5 også.

Det hele er noe skuffende, og kunne ha blitt forbedret stort om «Halo Infinite» var inkludert – noe det var, før det ble utsatt til 2021. Det som potensielt redder det hele er dog at Xbox Series X-spillere kommer til å ha tilgang til tusenvis av bakoverkompatible spill ved lansering, så du kommer til å ha drøssevis av eldre spill å spille – men, for å gjøre det meste ut av det kommer du til å trenge et Xbox Game Pass.



Forhåpentligvis kommer Microsoft til å fylle ut spillsortimentet på Xbox Series X i nærmeste fremtid. Det må de nesten, siden dette absolutt ikke er noen pangstart.