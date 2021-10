Nintendo med offisiell uttalelse: Switch Pro med 4K er utelukket (per nå)

Gaming Weeks Nå handler alt om spill hos oss i TechRadar! I tiden fremover kommer vi til å servere deg drøssevis av artikler om gaming i alle dets former, på alle plattformer du kan tenke deg, inkludert PC, PlayStation, Xbox og Nintendo. Vi ønsker også at du skal kunne nyte alle dine spill på den absolutt beste og billigste maskinvaren på markedet. Derfor har vi samlet en rekke knalltilbud til deg i en helt egen artikkel – ta turen innom og sjekk om du finner noe som frister!

Annonseringen av Nintendo Switch OLED satte et støkk i gamere verden over, blant annet fordi det betød at planene om den sagnomsuste Pro-varianten av den populære konsollen antakeligvis er skrinlagte (i alle fall foreløpig) – men ryktene, og drømmene, om en kraftigere Switch-variant lever i beste velgående.



En artikkel ført i pennen av Bloomberg hevder at 11 forskjellige spillutviklere har hatt tilgang til en offisiell prototype (en såkalt developers kit) med støtte for 4K – hvilket er oppløsningen Switch Pro etter sigende skal ha – men Nintendo har nok en gang skutt hull på entusiasmen.

Nintendo Switch Pro-ryktene ble avfeid av Nintendo (Image credit: Nintendo)

Nintendos offisielle Twitter-konto la ut et direkte svar på Bloomberg-artikkelen, der selskapet sier at de «ønsker å klargjøre at denne artikkelen ikke er sann», og at påstanden om at det «stilles til rådighet verktøy for å drive frem spillutvikling for Nintendo Switch med 4K-støtte» ikke medfører riktighet.



Enda mer konkret var selskapet da de la ut enda en tvitring, der Nintendo beint frem sa at de har «ingen planer om nye modeller, annet enn Nintendo Switch – OLED-modellen, som lanseres den 8. oktober 2021.»



Selv om språket i det første innlegget kan tolkes som at Nintendo ikke lenger tilbyr 4K-maskiner til utviklere, men at de på et eller annet tidspunkt gjorde det, så er det vanskelig å forstå det andre innlegget på noen annen måte enn at Nintendo Switch Pro ikke er under utvikling, eller på noe som helst vis nært forestående.

Kommentar: Aldri si aldri

Uttalelsen «ingen planer om nye modeller» er litt spesiell, hvis man tar det hele bokstavelig – det vil i så fall si at Nintendo har slått fra seg tanken om noensinne å lansere flere Switch-modeller, annet enn kommende Switch OLED, hvilket høres, mildt sagt, usannsynlig ut.



Sannsynligvis er det snakk om at selskapet har gjort alle slags typer sonderinger når det gjelder mulighetene for å lansere nye Switch-modeller, men at «ingen planer» i praksis vil si at de per nå ikke har kommet frem til noen konkrete planer om en nyere modell.



Hvis vi ser litt nærmere på «nye modeller»-delen av uttalelsen, så er klart at dette, rent spesifikt, er snakk om Switch. Hvilket vil si at Nintendo på ingen måte avskriver eksistensen av en helt annen, og potensielt kraftigere, konsoll – det eneste vi vet er at det definitivt ikke er en Switch – og da blir spørsmålet: Jobber Nintendo med et svar på PlayStation 5 og Xbox Series X?



En annen tolkning av uttalelsene, og kanskje den mest sannsynlige, er at det er snakk om en aldri så liten hvit løgn fra Nintendo. Hva taper selskapet på å lansere en ny Switch om et års tid, for eksempel, etter å ha hevdet at de ikke aktivt arbeidet med en ny konsoll rent spesifikt da de la ut kommentarene på Twitter?



Det er også en markedsføringsmessig kontekst her som ikke bør undervurderes. Ved å si at det ikke er noen flere Switch-varianter på vei, bare én uke før lanseringen av den nye OLED-modellen, så vil Nintendo kunne sikre at folk med en i overkant stor mengde is i magen ikke hopper bukk over modellen, og venter til neste oppgradering.



Man må også ha den opprinnelige Bloomberg-saken i mente – selv om kildene er anonyme, hevdes de likevel å være 11 forskjellige selskaper, så vi anser det som svært lite sannsynlig at så mange ansatte, på tvers av en rekke bedrifter, kommer med en og samme uriktige påstand.



Uansett hva fasiten viser seg å være, så vil det utvilsomt komme flere interessante detaljer fra den kanten i tiden fremover, nå som Nintendo Switch OLED er rett rundt hjørnet.