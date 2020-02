Netflix' første «Altered Carbon 2»-teaser viser Kovacs' Anthony Mackie-«sleeve»

Netflix' største sci-fi-satsning (beklager «Lost in Space»), «Altered Carbon», er snart klar til å returnere etter to år på pinebenken i kjølvannet av seriens særdeles nerdete førstesesong.



Noen få uker gjenstår, men før serien returnerer i slutten av måneden får vi endelig servert «Altered Carbon 2»s første faktiske teaser, og ikke overraskende fokuserer denne på seriens nye stjerne, Anthony Mackie («Avengers: Endgame»).

For de av dere som ikke er kjent med seriens premiss, så kan vi fortelle at «Altered Carbon» finner sted i en langt fremskreden fremtid der bevisstheten til mennesker kan kopieres til såkalte stacks (sikkerhetskopier), slik at folk i bunn og grunn kan leve evig ved å bytte kropper (som man har begynt å kalle «sleeves»).



Mackie tar over roret for Joel Kinnaman, som spilte hovedpersonen Takeshi Kovacs' seneste «sleeve», i det teaserens forteller betegner som en «spøkelseshistorie». Høres spennende ut!

Ikke grav i fortiden din

«Teknologi har beseiret døden, men med uendelige fremtid... får man uendelig fortid», sier Kovacs, og bedyrer at gjenferd «klenger seg fast til oss som skygger», noe som gir et vink om at vår helt kommer til å bli hjemsøkt i denne sesongen, av mennesker som hører fortiden til.



Selv om teaseren kun varer i knappe 60 sekunder får vi med oss en rekke forføreriske glimt fra den kommende sesongen, sammen med en del innstillinger av en tankefull Mackie som blant annet får et par pistoler flyvende inn i hendene sine på et tidspunkt.



«Altered Carbon 2» kommer ut på Netflix den 27. februar. Ta en titt på traileren nedenfor