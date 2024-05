Google klar med prisvennlig Pixel 8a med massevis av AI

I høst presenterte Google sine to seneste AI-mobiler – Pixel 8 og Pixel 8 Pro. I dag lander den neste: Den rimeligere Pixel 8a, som lar forbrukere oppgradere hverdagen med de mest brukte AI-løsningene til en lavere pris.

«AI har på kort tid blitt en uunnværlig partner i hverdagen for mange mennesker, og vi jobber hele tiden med å gjøre verktøyene enda mer tilgjengelige, slik at flest mulig kan dra nytte av dem. Derfor lanserer vi nå en billigere modell av vår beste smarttelefon som tilbyr mange av de samme opplevelsene og smarte funksjonene til en lavere pris», sier Jesper Vangkilde, kommunikasjonssjef for Google i Danmark.

Pixel 8a leveres i fire farger: Aloe (begrenset opplag), Bay, Obsidian og Porcelain. (Image credit: Google)

Kraftfull prosessorbrikke og AI-kamerafunksjoner

Pixel 8-serien gjorde seg bemerket med noen heftige AI-funksjoner for foto og video. Du får dem også i Pixel 8a: Blant annet «Audio Magic Eraser» som fjerner forstyrrende bakgrunnslyder i videoer, «Magic Editor» som blant annet kan endre størrelse og plassering av objekter i bildet, samt «Best Take», som gjør det mulig å justere ansikter i et gruppebilde slik at alle ser best mulig ut.

Du får også et av de mest praktiske av Googles AI-verktøy i form av «Circle to Search», hvor du ganske enkelt tegner en sirkel rundt f.eks. et bilde, en adresse eller en video kan søke på det du ser – uten å måtte bytte app. Eller bruk 'Immersive View'-funksjonen i Maps for å få mer detaljert reiseplanlegging, for eksempel hjelp til å unngå køene ved turistattraksjoner.

Det hele er drevet av Googles nyeste og raskeste prosessor, Tensor G3, som også er i Pixel 8 Pro. Pixel 8a er også utstyrt med et 64-megapiksel bakkamera, et 13-megapiksel ultravidvinkelkamera og et 13-megapiksel frontkamera.

Pris og tilgjengelighet

Google Pixel 8a kan forhåndsbestilles fra i dag via Google Store og andre forhandlere og kommer i hyllene 14. mai. Her er prisene:

128 GB: 6 690 kr.

256 GB: 7 490 kr.

Lysere og raskere skjerm

I tillegg til de mange nye AI-funksjonene er lysstyrken på skjermen også økt med 40 prosent sammenlignet med forgjengeren Pixel 7a. Skjermens oppdateringsfrekvens er økt fra 90 til 120 Hz. Emballasjen er også oppgradert med en matt overflate, en polert aluminiumsramme og en IP67-sertifisering som garanterer høy beskyttelse mot både væske og støv.

Spesifikasjoner

Lagringsplass/minne: 128GB/8GB og 256GB/8GB

Farger: Aloe (begrenset opplag), Bay, Obsidian og Porselen

Dimensjoner: 152,1 høy x 72,7 bred x 8,9 dyp (mm)

Vekt: 188 g

Batteri 4492 mAh

Vanntett: Ja, IP67 støv- og vannbestandig

Trådløs lading: Ja

Oppdateringer: 7 år med OS-, sikkerhets- og funksjonsoppdateringer

6,1" Actua-skjerm 1080x2400 OLED ved 430 PPI

Sideforhold: 20:9

Oppdateringshastigheten: 120 Hz

Corning GorillaGlass 3 dekkglass

Lysstyrke: Opptil 1400 nits (HDR) og opptil 2000 nits (topp lysstyrke)

Google Pixel 8a (Image credit: Google)

