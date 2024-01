Google Pixel 8 og Pixel 8 Pro kommer i frisk mintrgrøn farve

Hvis du kunne lide, hvad du læste i vores Google Pixel 8-anmeldelse, men endnu ikke har købt telefonen, har du endnu en grund til at gøre det senere på måneden: Google Pixel 8-serien kommer nemlig i en ny mintgrøn farve til både Pixel 8 og Pixel 8 Pro.

Samtidig annoncerer Google årets første "feature drop" (Når Google lancerer opdateringer med nye funktioner), der startende fra i dag og hen over de kommende uger bliver udrullet til udvalgte Pixel-enheder. Også her spiller AI hovedrollen i form af en række hjælpsomme værktøjer til hverdagsbrug.

Nye AI-værktøjer

Her er de vigtigste nye Pixel-funktioner:

Circle to Search - søg med pegefingeren: Med "Circle to Search" søger man ganske enkelt på skærmens indhold med fingeren - fx ved at sætte en cirkel om et objekt, strege eller skrible. Funktionen aktiveres som et ekstra lag på skærmen, så du ikke behøver at skifte app for at finde svar. Ser du fx et par flotte støvler på et Instagram-billede, og vil du vide, hvor man kan købe dem, eller skal du blot hurtigt finde adressen på en café – så er Circle to Search din genvej til viden. Circle to Search ruller ud fra og med i dag og er senest 31. januar tilgængelig på dansk og i Danmark på Pixel 8, Pixel 8 Pro samt den nye Samsung Galaxy S24-serie.

Lav dine egne Photomojis: Mangler du en emoji til at udtrykke præcist, hvordan du har det? Så kan du fremover lave en Photomoji med udgangspunkt i dine egne billeder – fx et billede af din hund eller dit eget ansigt med en passende grimasse. Dine kreationer bliver gemt, så du kan bruge dem senere og evt. gøre dem tilgængelige for dine venner i gruppechats. Photomoji-funktionen bliver tilgængelig på alle Pixel-telefoner fra 3a og opefter.

Lav om på tonefaldet i beskeder med Magic Compose: Ved hjælp af Googles generative AI-teknologi kan "Magic Compose" udforme forslag til svar på dine beskeder – i forskellige tonefald, så du frit kan vælge den stil, der passer bedst til formålet. Denne funktion vil i første omgang kun være tilgængelig på Pixel 8 Pro på engelsk i Danmark.

Quick Share - del filer og billeder hurtigere: Med "Quick Share" (tidligere ‘Nearby Share’) kan du nu dele billeder, filer og tekst hurtigt fra din Pixel-telefon til andre kompatible devices inden for Android, Chromebook og Windows-økosystemerne. Klik på Quick Share-ikonet for at finde listen over tilgængelige enheder i nærheden, og del dit indhold – også selvom du er offline. Funktionen bliver tilgængelig på enheder med Android 6 og opefter, Chrome OS version 91 og opefter samt 64-bit versionen af Windows 10 og opefter.