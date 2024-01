Googles Circle to Search kommer til Pixel 8 og Galaxy S24

På Unpacked 2024 afslørede Samsung, at de indgår et partnerskab med Google, da de to planlægger at introducere AI-funktioner, der vil ændre den måde, folk søger information på internettet.

Det hedder Circle to Search, og det gør det muligt for folk at markere objekter i f.eks. browseren på forskellige måder: Tegn en cirkel omkring det, hold fingere inde og markér ting eller overstreg objekter. Gør det, og så sørger Cirle to Search for at lave en Google Lens-søgning på produkterne eller for at fortælle dig mere om tingene. Et af de primære eksempler, der gives i meddelelsen, er, at det kan bruges til at slå tøj op, som du måske er interesseret i at købe.

Lad os sige, at du støder på et par solbriller, du kan lide, på de sociale medier, men opslaget nævner ikke, hvad de hedder eller hvor de kommer fra. Det, du kan gøre, er at "holde home-knappen eller navigationslinjen inde" på Android for at aktivere Circle to Search.

Derefter tegner du en cirkel rundt om solbrillerne fingeren, og så dukker en side med Googles søgeresultater op i bunden af skærmen og viser det fremhævede produkt og produkter, der ligner. Hver enkelt produkt bliver listet med en forhandler, så det er nemt at købe. Google siger, at Circle to Search kan bruges på flere objekter. Så hvis du også kan lide jakken i et opslag på de sociale medier, kan du fremhæve den og solbrillerne på samme tid. Begge vil blive vist på den efterfølgende resultatside. Se Googles egen introduktion til Cirle to Search herunder.

Besvarer også dine spørgsmål

Ud over hjælp til at opgradere dit klædeskab, kan Circle to Search også hjælpe med at svare på dine svære spørgsmål, da dens AI kan forstå en række forskellige koncepter.

I et andet eksempel tegner brugeren en cirkel om en corn dog (en pølse i noget dej), og indtaster følgende spørgsmål "Hvorfor er de så populære?" i søgefeltet. Et par sekunder senere svarer AI'en, at det er en koreansk corn dog, og forklarer derefter, hvorfor folk elsker dem.

Det interessante ved AI-svaret er, at det ser ud til at være en let ændret version af Googles Search Engine Experience (SGE). Det følger et lignende layout med kilder inde i individuelle kort nede i bunden. Og endelig kan funktionen fungere som en ordbog. Ved at fremhæve ord eller udtryk, du ser online, får du deres definition frem på skærmen.

AI-opgraderinger

Circle to Search udrulles globalt den 31. januar til Pixel 8, Pixel 8 Pro samt alle telefoner i Galaxy S24-serien. Funktionen vil ifølge Google være tilgængelig "på alle sprog og steder".

Samarbejdet mellem Samsung og Google går dybere end denne ene funktion, da S24-enhederne vil rumme modellerne Gemini Pro og Imagen 2. Førstnævnte vil drive flere smartphone-evner som opsummeringsværktøjet på Samsung Notes. Imagen 2, på den anden side, siges at muliggøre Galaxy S24's "fotoredigeringsfunktioner" såsom Generative Edit i Galleri-appen.

Galaxy S24 kan forudbestilles fra 6.999 kr. for standardmodellen og med op til 2.000 kr. rabat på S24 Ultra-modellen lige nu. Hvis du overvejer at forudbestille, skal du slå til inden den 24. januar, hvor telefonen kommer i butikkerne i Danmark.