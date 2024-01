Spar op til 2.000 kr. på den spritnye Galaxy S24-serie med Samsungs lanceringskampagne

Her til aften lancerede Samsung sin nye serie af flagskibsmobiler i form af Galaxy S24, Galaxy S24 Plus og Galaxy S24 Ultra. Som sædvanlig byder de nye mobiler på førsteklasses specifikationer, næsten samme design som sidste år og en masse helt nye AI-funktioner.

Hvis du havde planer om at bestille en af mobilerne, kan vi fortælle dig, at forudbestillingerne af dem gik live lige efter lanceringen. Så fra den 17. januar kl. 19.00 kan du bestille de nye telefoner på Samsungs egen hjemmeside og hos autoriserede forhandlere, før de officielt kommer i handlen i Danmark den 24. januar.

Men her er den bedste del! Samsung kører en fin lanceringskampagne fra den 17. til den 24. januar, som giver dig mulighed for at vælge dobbelt lagerplads på telefonen uden at det koster ekstra.

Hvis vi ser på standardmodellen Galaxy S24, kan du her spare 500 kr., hvis du vælger modellen med 256GB lagerplads. Den koster 6.999 kr. ved forudbestilling - præcis det samme som modellen med 128GB lagerplads.

Hvis du går et nummer op i størrelse til Galaxy S24 Plus, kan du lige nu spare 1.000 kroner og få dobbelt lagerplads. Modellen med 256GB koster 8.999 kr. og modellen med 512GB har en udsalgspris på 9.999 kr. Men hvis du forudbestiller får du her 512GB til 8.999 kroner.

Du kan selvfølgelig også gå all in og vælge topmodellen Galaxy S24 Ultra. Den kommer i tre versioner: 256GB, 512GB og 1TB lagerplads - alle med 12GB RAM.

Her er priser normalt 11.499 kr. for 256GB, 12.499 kr. for 512GB og 14.499 for 1TB. Men køber du rabatten for forudbestilling kan du spare 1.000 kr. på modellen med 512GB og hele 2.000 kr. på den absolutte topmodel med 1TB lagerplads. Så hvis du overvejer at købe en af de nye Samsung-mobiler, er det et godt tidspunkt at gøre det på.