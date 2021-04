Netflix åpner kontor i Norden – kan få innvirkning på norsk film- og serieproduksjon

Det er ingen hemmelighet at Netflix går så det griner i Norden, men nå har strømmegiganten avslørt at vi nordboere står for over 4 millioner brukere, og at vi produserer innhold som er svært populært på verdensbasis – derfor er det kanskje ikke så rart at Netflix planlegger etableringen av nye kontorer i Stockholm og København, som kommer frem i et nytt blogginnlegg fra den populære medieplattformen.

«Netflix har alltid følt seg hjemme i Norden», sier Lina Brounéus til Kampanje, som tidligere omtalte saken. «Det var et av de første stedene utenfor USA hvor vi begynte å produsere egne serier [...]» fortsetter hun. Og suksessen har ikke latt vente på seg. Brounéus avslører at hele to tredjedeler av Netflix-abonnenter verden over har sett en film eller serie produsert i Norden.



Slike tall går sjelden upåaktet hen hos folk som vokter pengesekker, og timingen virker lite tilfeldig når Netflix nå planlegger kontorer både i Stockholm og København. I 2021 vil over 70 nordiske produksjoner ligge tilgjengelig på Netflix, og ifølge Brounéus skal tiden være inne for «å komme oss enda nærmere innpå våre medlemmer, skapere, filmskapere, partnere og kulturelle samfunn i Norden».

Større satsing på lokalt produsert innhold

Dette kan potensielt være godt nytt for både film- og TV-bransjen i Norge, noe Abid Raja har forhåpninger om ifølge Kampanje.



«Norsk TV- og filmbransje viser gang på gang at de kan produsere innhold i internasjonal toppklasse, noe vi for eksempel så da 'Hjem til Jul' toppet de globale serielisten til Netflix i fjor», merker Raja seg. «Når selskapet nå etablerer seg i Norden med kontorer nærmere Norge håper jeg at trenden fortsetter, og at norske aktører får en enda større rolle i fremtidig TV- og filmproduksjon», sier Raja til Kampanje.

Brounéus bekrefter at Netflix skal satse mer på lokalt produsert innhold. «Dagens nyheter er del av vårt voksende engasjement i produksjonen av lokalt originalt innhold over hele Europa», sier hun. «[...] vår nordiske hub vil la oss styrke de mange kreative og kulturelle partnerskapene i Sverige, Danmark, Norge, Finland og Island, slik at vi kan jobbe på en økende mengde serier og filmer i regionen», fortsetter hun.



Alle som søker midler til lokale produksjonsidéer bør dermed spisse blyantene og gjøre seg klar til å kaste seg på utviklingen av gode nordiske idéer, og er man film- og serietitter med en forkjærlighet for det lokale kan det bli ekstra mange godsaker å glede seg til på Netflix i tiden som kommer.