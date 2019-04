Nå kan du endelig bytte brukernavn på PlayStation 4

Endelig skjer altså det mange har ventet på i årevis – Sony har nå annonsert at Playstation-spillere får mulighet til å bytte brukernavn på PlayStation Network. Det kommer frem i dag i en bloggpost fra Sonys sjef for sosiale medier, Sid Shuman.

Funksjonen lanseres for brukere i USA allerede i dag 10. april, mens Playstation-spillere her hjemme og i resten av Europa får anledning til å bytte PSN ID fra torsdag 11. april. Det eneste du trenger å gjøre, er å logge deg inn på PSN-kontoen din og gå til kontoinnstillingene.

Ifølge bloggposten kan endringen kun gjøres på en PlayStation 4 og i nettleseren, så det blir ikke mulig å gjøre det på PS3 eller på Vita.

Potensielle problemer

Du får mulighet til å bytte navn gratis én gang, men etter det må du ut med 10 dollar (sannsynligvis rundt 100 kroner) for hvert bytte. Er du PlayStation Plus-medlem, blir denne prisen halvert.

Ikke alle spill vil fungere like godt med denne navneendringen, men Sony garanterer at alle PS4-spill som er lansert på eller etter 1. april 2018 vil fungere.

Problemer som kan oppstå med noen spill kan være tap av fremgang i spill, tap av data om listeplasseringer og fremskritt mot opptjening av trofeer.

Selskapet har sluppet lister over spill som garantert fungerer, som kan ha enkelte problemer eller som har kritiske problemer, og disse er verdt å sjekke så du er sikker på at ikke noen av dine favoritter slutter å fungere etter at du har byttet navn. Samtidig sier selskapet at de fleste problemer som skulle oppstå vil løses hvis du bytte tilbake til det gamle navnet ditt.