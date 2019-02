Nå kan du slette meldinger du har sendt med Facebook Messenger

Vi har ventet lenge på at det skulle skje, men nå har Facebook endelig rullet ut muligheten til å trekke tilbake meldinger fra den populære meldingstjenesten Messenger.

Enten du bruker den dedikerte Messenger-appen for iOS eller Android eller nettleseren på en PC eller Mac, kan du nå slette meldinger fra samtaler og gruppesamtaler innen 10 minutter etter at de er sendt.

På mobile enheter gjør du det ved å trykke på meldingen i appen, og deretter på det nye «remove»-valget som dukker opp. Deretter får du mulighet til å velge mellom å slette meldingen bare for deg selv, eller å slette meldingen for alle. På skrivebordet må brukere trykke på de tre prikkene ved siden av en melding og deretter på «remove», før man får de to nevnte valgene.

Det er verdt å nevne at når du har slettet en melding, så vil den erstattes med en beskjed om at «[person] har slettet en melding». Dermed kan du fortsatt ikke bare skru filteret ditt helt av og si akkurat hva du vil og når du vil.

10 minutter høres kanskje ut som ganske mye, men til sammenligning gir WhatsApp deg en hel time til å gjøre det samme.

Muligheten til å slette meldinger har blitt mer og mer vanlig på ulike meldingstjenester, og det finnes til og med en «undo»-knapp i Gmail. Innføringen av funksjonen i Facebook Messenger kommer som følge av et løfte selskapet kom med etter at det ble avslørt av sjefen Mark Zuckerberg selv hadde utnyttet muligheten til å gjøre det.

Funksjonen er foreløpig ikke tilgjengelig i Messenger Lite, men det kan være at det dukker opp i den nedstrippede versjonen av tjenesten etter hvert.