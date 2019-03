Nå er Google Pay lansert i Norge

Det er ikke lenge siden Apple lanserte sin betalingsløsning Apple Pay i Norge, og nå kommer deres argeste konkurrent Google på banen med Google Pay.

Fra i dag kan altså alle i Norge som har en Android-telefon med støtte for NFC og Android 5 eller høyere, ta i bruk den nye løsningen. Det krever imidlertid også at du har konto i en av de støttede bankene, som foreløpig inkluderer Nordea, Sparebank Sør, Storebrand Bank, Revolut (kun for Mastercard) og Monobank.

Har du alt dette på plass, kan du bruke den nye løsningen alle steder der det finnes støtte for kontaktløs betaling. Du bare laster ned Google Pay-appen og legger til kontoen din, så er du i gang.

– Fra og med i dag kan brukere koble sine kreditt- og debetkort fra de bankene vi har et samarbeid med til Google Pay én gang, for å utføre trygge, raske og smidige betalinger i flere millioner steder i Norge og rundt i verden. Norge blir det 25. landet i verden der Google Pay tilbyr en friksjonsfri måte å utføre betalinger på, sier Florence Diss, Googles ansvarlige for Commerce Partnerships i EMEA i en pressemelding fra selskapet.

Opptatt av sikkerhet

I pressemeldingen er Google spesielt opptatt av å fremheve at de tar sikkerhet på alvor, og de understreker at kortnummeret du velger å legge til verken blir lagret i mobilenheten eller delt med utsalgsstedet.

I stedet brukes et såkalt token som er unikt for din enhet, og dette knyttes igjen til en dynamisk sikkerhetskode som endres for hver transaksjon.

Som en ekstra sikkerhet har Google også løst det slik at kjøp over 200 kroner vil kreve at du låser opp telefonen, mens kjøp under 200 kroner kun krever at du aktiverer skjermen.

Så gjenstår det bare å se om Google Pay klarer å konkurrere med Apples løsning – og kanskje viktigere – at de kan ta markedsandeler i et land der bruk av kontaktløse kort og en tjeneste som Vipps allerede er godt etablert.