Motorola lanserer Edge – et flaggskip med snill pris

Motorola er kanskje mest kjent for budsjettelefonene i seriene G, One, E og Z, alle telefoner med relativt beskjedne priser, men Motorola Edge har potensialet til å snu dette på hodet – dette er den første flaggskipmodellen fra Motorola på lenge, og med en pris satt deretter.



Edge ble annonsert sammen med Motorola Edge Plus (den langt dyrere storebroren), og innehar funksjonalitet man kan råke på i for eksempel toppmodellene til Samsung, Huawei, OnePlus og Xiaomi – man kan nevne kurvet skjerm, 5G-modem og en prosessor i toppsjiktet. Likevel er den ikke fullt så dyr som konkurrentene.

Dette er Motorola-telefonen for folk som gjerne har lyst til å bruke litt mer penger enn det det koster for budsjettmodellene, og som samtidig har lyst på mye for pengene.

Pris, tilgjengelighet og design

(Image credit: Motorola)

Prisen i Norge vil ligge på 6 990 kroner og telefonen vil være tilgjengelig fra 15. mai. Storebroren Edge+ kommer samme dag, og legger seg på noe dyrere 11 990 kroner.

Dette er en relativt stor telefon med en buet skjerm på 6,7 tommer. Panelet kommer med oppløsningen FHD+, støtter HDR10 og har en oppdateringsfrekvens på 90 Hz. Sideforholdet er på 21:9, så telefonen vil føles lang og tynn, men man kommer til gjengjeld å slippe sorte striper når man ser på kinofilm. Måten skjermen bøyer seg rundt kantene er mer fremtredende enn hos andre telefoner (90 grader bøyning), men Motorola mener at dette ikke kommer til å være et irritasjonsmoment – faktisk tar selskapet sikte på å overbevise folk som ikke liker kurvede skjermer i det hele tatt.



Motorola Edge har en rekke funksjoner rettet nettopp mot det å optimalisere en buet skjerm i bruk, som for eksempel muligheten til å ignorere at brukeren kommer borti kanten når ikke dette blir gjort med overlegg. Man kan også bruke sidene til navigasjonsbevegelser, og når man spiller kan kantene brukes som ekstra knapper. Apper vil også automatisk forstå at de kjører på en buet skjerm, slik at for eksempel tastaturer og lignende ikke bøyer seg med skjermen.

(Image credit: Motorola)

Det virker som om Motorola tar problemene kunder har med kurvede skjermer på alvor, og at selskapet istedenfor å sky vekk fra problemene velger å prøve en mer aggressiv taktikk.



En annen velkommen overraskelse er et aldri så lite rundt hull man kan mane lyd ut av – det er ikke ofte man ser minijack-utganger på flaggskipmodeller nå til dags, men Edge har altså det. Dette er strålende nyheter for alle som vegrer seg for å konvertere digitallyd i selve hodetelefonene.



Telefonen måler 161 mm x 71 mm x 9,3 mm, så er ikke enormt stor, men noe tykk. Likevel er den ganske lett, med sine 188 gram.

Kamera

På baksiden finner man fire kameraer, et hovedkamera på 64 MP, et ultravidvinkelkamera på 16 MP (som også kan ta macro-bilder), et på 8 MP med telelinse (2x optisk zoom), og en ToF-sensor.



Basert på spesifikasjonene ser hovedkameraet ut til å ha samme sensor som hovedkameraet i Oppo Reno 3, som vi mener fungerer tålelig bra, men mye avhenger selvsagt av programvaren, slik at det er vanskelig å si nøyaktig hvor bra bilder vi kan få ut av Edge før vi får testet telefonen.

(Image credit: Motorola)

Frontkameraet, som befinner seg i et lite hull i skjermen, er på 25 MP, noe som bør være nok til helt kurante selvportretter. Dette kameraet ser ut til å ta i bruk samme sensor som Samsung Galaxy A50, hvilket var en populær telefon nettopp på grunn av selfiekameraet, så her kan det se ut til at Motorola har truffet blink.

Spesifikasjoner

Innmaten i Motorola Edge inkluderer en Qualcomm Snapdragon 765G, hvilket er en noe svakere prosessor enn 865-brikken man finner i Edge Plus, og dermed en av aberne kontra den større modellen.



Edge er også en 5G-telefon, så om man er ute etter støtte for et nymotens datanett uten å måtte betale i dyre dommer, så er dette helt klart et alternativ.



Med på kjøpet får man også 6 GB RAM og 128 GB lagringsplass, noe som ekspanderes til opptil 1 TB via et minnekort.

(Image credit: Motorola)

Batteriet er på 4500 mAh, som slettes ikke er en størrelse å kimse av, men ladehastigheten kommer til å henge litt etter konkurrentene, siden 15 W per i dag blir nummeret for lite.



Motorola er også opptatt av å få med at telefonen har to høyttalere, finjustert av Waves Audio – et kjent navn for alle som har vært i et musikkstudio før – så vi regner med at filmer, musikk og spill kommer til å høres fortreffelige ut via Edge.



Dessverre, vil nok mange si, kommer telefonen ikke med såkalt stock Android, slik som en del av Motorolas foregående modeller. Telefonen leveres med Android 10, men med et proprietært brukergrensesnitt ved navn «My UX».