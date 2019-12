«Minecraft: Story Mode» er sluppet på Netflix

Netflix har utvidet sitt tilbud innenfor «interaktiv historiefortelling» med «Minecraft: Eventyrmodus», en «velg-din-egen historie»-serie utviklet av Telltale Games.

«Minecraft: Eventyrmodus» er verken et dataspill eller en TV-serie, men en interaktiv, forgrenet fortelling der utfallet bestemmes av seerens valg ved fortellingens viktige korsveier.

Serien bygger på «Minecraft», det bestselgende sandkassespillet som drives av brukerskapt innhold, og da er det vel passende å gjøre biproduktet på TV til en interaktiv affære.

De tre første episodene av «Minecraft: Eventyrmodus» ble sluppet på Netflix 28. november, og de to neste kommer den 5. desember.

Du finner den i Netflix på nettleseren eller i iOS-appen. Serien fungerer derimot ikke på Android, men der kan du til gjengjeld spille det opprinnelige «Minecraft: Story Mode»-spillet som du finner i Google Play.

Avslørende tegn

Telltale har nylig vært i nyhetene, mer på grunn av spillene de ikke lager enn de de faktisk lager.

Det California-baserte spillutviklingsselskapet har ekspandert i en svimlende fart de seneste årene, og har utviklet episodiske, film- og seriebaserte spill som «The Walking Dead», «Batman: The Telltale Series» og «Tales from the Borderlands».

I september i år kunngjorde selskapet at de kvitter seg med 90 % av de 250 ansatte, og de har strøket mange av utgivelsene som var under utvikling, etter at mye av salget ikke har svart til selskapets forventninger.

Netflix hadde også planer om en interaktiv Stranger Things-serie i kompaniskap med Telltale, som nå sies å bli utviklet videre i samarbeid med et annet studio, og en talsperson for Netflix uttalte at «vi er i en prosess der vi evaluerer andre muligheter for å blåse liv i Stranger Things-universet i et interaktivt medium».

Det er ikke sagt noe om hvorvidt det med tiden vil komme flere sesonger av Minecraft: Eventyrmodus.