«Mavericks: Proving Grounds» gir deg Battle Royale med 400 spillere

Er du fan av Player Unknown’s Battlegrounds men synes 99 motstandere er litt lite, kan Mavericks: Proving Grounds være akkurat det du er ute etter.

Spillets utviklerstudio Automaton har nemlig annonsert på E3 2018 at deres battle royale-spill der 400 spillere kan gyve løs på hverandre samtidig starter beta-testing 18. august. Registrerer du en konto før 17. juni, får du også tilgang til en E3-pakke full av unike kosmetiske gjenstander.

Bilde 1 av 3 Bilde 2 av 3 Bilde 3 av 3

Spillet, som først ble vist frem under PC Gamer Weekender i februar, er ikke bare en PUBG-klone. Planet er at spillet i 2019 skal utvides til et MMO-skytespill med støtte for opptil 1000 spillere.

Skal vi dømme etter traileren, kan det se ut som Proving Grounds vil få et mer dynamisk kart som inneholder både sølete sletter, brennende ruiner og andre spennende miljøer med detaljer som dynamisk vann.

Så gjenstår det å se om Mavericks’ satsing på flere samtidige spillere vil trekke folks oppmerksomhet bort fra PUBG og ikke minst Fortnite.