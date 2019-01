LGs Signature OLED TV R er verdens første sammenrullbare TV

Et år etter at LG først viste frem sin første sammenrullbare OLED-TV under CES 2018, skal de endelig begynne å sende den ut i verden.

Den ny modellen Signature OLED TV R blir tilgjengelig i en 65-tommers variant som skal hete 65R9, og den kan altså rulle seg ut når du er klar til å se på TV eller en film, og rulle seg sammen igjen når du er ferdig.

Ved siden av «Full View»- og «Zero View»-modusene (som er LGs navn for når TV-en er helt utrullet og helt sammenrullet), får den også en «Line View» som gjør det mulig å bare ha en del av skjermen utrullet.

Her ser du vår amerikanske kollega Nick Pinos førsteinntrykk av LGs nye sammenrullbare vidunder:

Ifølge LG kan Line View for eksempel brukes til å vise tiden og været, som en bilderamme som viser familiebilder som er delt fra en telefon. Den kan også vise informasjon om musikk som spilles, eller et oversiktspanel for smarthuset.

TV-en lagres i en ganske flott kasse som er omtrent på størrelse med et typisk TV-bord, og den er utstyrt med et 4.2 Dolby Atmos-system i front. Uten høyttalere som sender lyd oppover blir dette riktignok ikke et fullverdig Atmos-system, og det vil fungere på samme måte som fjorårets W8 OLED og 2017s W7 OLED.

Kommer og går ...

Men hvordan vil du kunne koble TV-en til spillkonsoller, kabelbokser og Blue-ray-spillere? LG har ikke bekreftet nøyaktig hvordan det vil fungere, men vi antar at baksiden av kabinettet er utstyrt med det meste man kan tenke seg av innganger og utganger.

Signature TV OLED R er utstyrt med LGs andregenerasjons Alpha A9-prosessor, og ifølge LG bruker den selskapets egenutviklede AI til å redusere støy. Denne teknologien vil komplementere OLEDs iboende egenskaper når det gjelder å produsere dypere og mørkere sortnivåer og bedre kontrast.

I likhet med resten av LGs nye TV-modeller vil også R-modellen få støtte for Google Assistant og Amazon Alexa. I tillegg skal den også støtte Siri via Apple AirPlay 2 og HomeKit, og det gjør at denne TV-en blir den første som støtter alle tre plattformene.

Sikler du bare ved det minste glimt av LGs nye sammenrullbare OLED-TV? Det tror vi på. Dessverre må du vente til litt senere i år med å kjøpe den, for LG har ikke annonsert verken endelig lanseringsdato eller pris for 65R9. Disse detaljene vil sannsynligvis først dukke opp i andre halvdel av 2019.