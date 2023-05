Lekkede bilder av Galaxy Watch 6 Classic viser at en savnet funksjon kommer tilbake

Lanseringen av Samsung Galaxy Watch 6-serien nærmer seg med stormskritt, med august, eller kanskje til og med juli som sannsynlige tidspunkter for lanseringen. Det er egentlig rart at det ikke er lekket noe særlige med opplysninger om disse smartklokkene. Faktisk er det først nå at vi har fått en sniktitt på det mulige designet til Samsung Galaxy Watch 6 Classic.

Den kommer i form av lekkede bilder fra OnLeaks (en pålitelig kilde) via MySmartPrice. Bildene viser en stor, forhøyet ramme som det tydeligvis er meningen å rotere. Dette er en egenskap valgte å droppe med Samsung Galaxy Watch 5-serien.

I stedet hadde både Watch 5 Samsung Galaxy Watch 5 Pro en trykkfølsom digital ramme som omga skjermen. Den kunne man trekke fingertuppen langs for å få den samme funksjonaliteten.

Image 1 of 2 (Image credit: OnLeaks / MySmartPrice) (Image credit: OnLeaks / MySmartPrice)

Rammen gjør at du kan bla deg gjennom menyvalg og andre deler av grensesnittet, men det å ha en fysisk roterende ramme oppleves langt mer intuitivt og taktilt enn den løsningen som ble valgt til de nåværende modellene.

Dermed er dette en kjærkommen forandring. Trolig kobles dette til at enheten ser ut til å få navnet Samsung Galaxy Watch 6 Classic. Navnet har vi fra den samme kilden, og det ser ut til at Samsung betrakter den fysisk roterende rammen som en «Classic»-egenskap, og ikke en «Pro»-egenskap.

Trolig vil det ikke dukke opp noen Samsung Galaxy Watch 6 Pro, men det kommer med meget stor sannsynlighet en vanlig Samsung Galaxy Watch 6. Med de tidligere modellene i bakhodet, vil ikke denne klokken få den roterende rammen, så det vil i så fall finnes et alternativ for brukere som ikke liker denne egenskapen.

Ingen større overraskelser

Foruten den roterende rammen viser ikke disse bildene noe særlig overraskende. Men man kan se at Samsung Galaxy Watch 6 Classic får hjem- og tilbakeknapper på høyre kant og en svart rem med magnetisk feste. Trolig vil det komme flere forskjellige farge- og designalternativer å velge mellom.

Selv om vi burde ta disse bildene med en klype salt, stammer de fra en pålitelig kilde – og da er sjansen stor for at de er korrekte. Vi burde få greie på alt dette med sikkerhet om bare et par måneder. Det kan li et hektisk arrangement for Samsung, der vi også venter oss at de nye brettbare mobilene Samsung Galaxy Z Fold 5 og Samsung Galaxy Z Flip 5 presenteres sammen med de kommende kroppsnære enhetene.