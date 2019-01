Lekkasje avslører design, spesifikasjoner og priser på Moto G7-serien

Det har ikke vært mye nytt om Moto G7 i det siste, men nå har vi fått opptil flere lekkasjer samtidig, inkludert bilder av hele modellserien.

Informasjonen stammer fra MySmartPrice, og du kan se av bildene nedenfor at Moto G7 og Moto G7 Plus har ganske like design med et lite dropeformet skjermhakk øverst og en relativt smal skjermkant nederst. Det ser også ut til at de har et dobbelt kamera på baksiden, og en Motorola-logo som muligens er utstyrt med fingeravtrykkleser.

Bildene viser også hvordan Moto G7 Play og Moto G7 Power skal se ut, og disse likner hverandre men de skiller seg en del fra G7 og G7 Plus.

Vi antar at disse modellene blir rimeligere, og de har et større skjermhakk i front og sannsynligvis et enkelt kamera på baksiden. Kamerafeltet har riktignok to sirkler, men vi regner med at en av dem er en blits. Derimot ser det ut som de er utstyrt med fingeravtrykkleser.

Image 1 of 4 Moto G7. Kilde: MySmartPrice Image 2 of 4 Moto G7 Plus. Kilde: MySmartPrice Image 3 of 4 Moto G7 Play. Kilde: MySmartPrice Image 4 of 4 Moto G7 Power. Kilde: MySmartPrice

Samme kilde sier også at Moto G7 og G7 Plus får Snapdragon 660-brikkesett, mens G7 Play blir utstyrt med Snapdragon 632 med noe lavere ytelse.

Moto G7 Power skal på sin side har et enda svakere brikkesett i form av Snapdragon 625, men den får til gjengjeld et enormt 5000 mAh batteri og hurtiglading.

Til slutt avslører kilden noen av prisene og fargevalgene man kan forvente. Moto G7 Play skal etter sigende går for 149 euro (ca. 1500 kroner) og bli tilgjengelig i gull og blå, mens Moto G7 Power skal koste 209 euro (drøyt 2000 kr) og bli tilgjengelig i sort og lilla.

Vi har ikke hørt noe om priser på de sprekere modellene, men Moto G7 skal visstnok komme i en sort og en hvit variant, mens Moto G7 Plus skal komme i rødt og blått.

Dette kan være testresultater for Moto G7 Power. Kilde: Geekbench / The Android Soul

Enkle spesifikasjoner og gode resultater

Men det er ikke alt vi har kommet over av Moto G7-rykter, for The Android Soul har også funnet en ytelsestest som skal stamme fra en av telefonene. Geekbench-oppføringen sier at testen er for Moto G7 (eller rettere sagt Moto G(7), men det står også at telefonen inneholder Snapdragon 625, noe som stemmer bedre mer ryktene rundt Moto G7 Power.

Av andre detaljer opplyses det om 3 GB RAM, Android 9 Pie, et enkeltkjerneresultat på 1260 og et flerkjerneresultat på 4759.

Det er en liten forbedring fra Moto G6 Plus, som fikk et flerkjerneresultat på 4167 i våre tester. Spesifikasjonene som er oppgitt tyder imidlertid på at det er snakk om Play- eller Power-modellene, og vi kan dermed muligens vente at Moto G7 og Moto G7 Plus blir sprekere enn dette.

Det sier seg selv at vi ikke uten videre skal stole på at alt dette er riktig, men spesifikasjonene og bildene stemmer i hvert fall godt med rykter vi har hørt tidligere.

Sjansene er store for at en eller flere av disse modellene havner på vår liste over de beste billige telefonene i 2019

Kilde: GSMArena og PhoneArena