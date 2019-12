Komplett Mobil lanserer gratis SMS og MMS til hele verden

Komplett Mobil fortsetter å satse aggressivt i det norske mobilmarkedet, og de melder i en pressemelding i dag at de nå vil inkludere SMS og MMS sendt fra Norge til hele verden i sine abonnementer.

– Med Komplett Mobil-abonnement kan kundene sende SMS og MMS hvor man vil i hele verden, helt uten ekstra kostnader. Dette bygger på vår filosofi om at det skal være enkelt å være kunde hos Komplett Mobil, og kundene skal ha minst mulige bekymringer knyttet til ukjente kostnader, sier administrerende direktør Haakon Dyrnes i pressemeldingen.

Dette kan jo være positivt for de som har mye kontakt med familie eller venner i utlandet, men legg merke til at dette altså ikke gjelder SMS og MMS sendt fra utlandet. Da gjelder fortsatt de samme reglene for hva som er inkludert, der Komplett opererer med det de kaller EU+, altså EU og en del andre populære reisemål som Thailand og USA. All SMS og MMS som sendes fra andre land enn disse takseres basert på ulike soner, og kan koste fra 2,49 til 3,99 kr for SMS og 4,99 for MMS.

Nye abonnementer

Samtidig lanserer Komplett Mobil også de tre nye abonnementene MultiFlex 10 GB til 349 kr, MaxiFlex 16 GB til 399 kr og MegaFlex 40 GB til 599 kroner.

Det er fortsatt vanskelig å slå Chili Mobils Fri Data-abonnement til 399 kr, men det skal sies at Komplett Mobil inkluderer bruk i EU+ i sin kvote, noe Chili Mobil ikke gjør. Det kan kanskje forandre saken for noen.