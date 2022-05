JBL Flip 6 vs JBL Flip 5: hvilken av disse bærbare høyttalerne passer best for deg?

En bærbar høyttaler er en nødvendighet hvis du skal høre på musikk på farten eller utendørs, eller leke deg med favorittsangene dine hjemme uten et dyrt eller komplisert oppsett.

JBL har vært blant de ledende produsentene av Bluetooth-høyttalere i flere år. De lager noen av de aller beste Bluetooth-høyttalerne, kjent for sin holdbarhet, bærbarhet og god lyd, uten å ha den samme høye prisen som flere av konkurrentene.

JBL Flip 5 var selskapets flaggskip i 2020. Den er en enkel sjel sammenlignet med mange av konkurrentene, og mangler for eksempel mikrofon og stemmestyring. Men den leverer flott lyd, er brukervennlig og har en røft og minimalistisk design. Den har dessuten IPX7-klassifisering, noe som også gjør den til en av de beste vanntette høyttalerne.

Mot slutten av 2021 kom selskapet med en ny versjon kalt JBL Flip 6. Akkurat som Flip 5 er dette en robust høyttaler med mange tilkoblingsmuligheter og et enkelt oppsett. Den kan fylle rommet med favorittmusikken din og gir deg et lydspor til utendørsfester – kanskje ved bassenget? Den kan skilte med noen oppgraderinger fra Flip, blant annet den nyeste Bluetooth-standarden, støvbestandighet og oppgradert lydkvalitet. Men er dermed Flip 6 en bedre høyttaler enn Flip 5?

Enten du har en JBL Flip 5 og er usikker på om du skal oppgradere til den nyeste versjonen, eller du er på jakt etter en ny, bærbar høyttaler og vil avveie de ulike alternativene fra JBL, kan vi hjelpe deg. Hvilken utgave av JBL Flip passer best for deg?

JBL Flip 6. (Image credit: TechRadar)

JBL Flip 6 vs JBL Flip 5: Pris og tilgjengelighet

JBL Flip 5 ble lansert i august 2019 med en veiledende pris på 1299 kroner. I 2022 er den blitt noe rimeligere, med priser nede i rundt 750 kroner hos enkelte forhandlere.

JBL lanserte Flip 6 i desember 2021, med en veiledende pris på 1390 kroner. Dermed er den noe dyrere enn forgjengeren ved lansering. Den er dermed billigere enn en av våre Bluetooth-favoritter, Sonos Roam, som koster noen hundrelapper mer. Sistnevnte er imidlertid mer avansert, med blant annet WiFi-tilknytning. En mer fornuftig sammenligning er nok med UE Boom 3, som i skrivende stund kan kjøpes for i overkant av 1100 kroner.

JBL Flip 6 vs JBL Flip 5: design

JBL Flip 5 er en minimalistisk og sylindrisk høyttaler som veier 540 gram og omtrent har samme størrelse som en termos. Den er enkel å bære omkring i hånden, legge i en veske eller ved hjelp av remmen henge på et dørhåndtak eller på et tre i parken.

Den leveres i en rekke fargevarianter, blant annet hvit, mørkeblå, grønn og kamuflasje. Den har IPX7-klassifisering, noe som innebærer at den kan være nedsenket i én meter dypt vann i opptil 30 minutter.

Utseendemessig er JBL Flip 6 veldig lik Flip 5. Den har den samme konstruksjonen og den samme omsluttende risten og basshøyttalere på sidene. Logoen på fronten er annerledes. I stedet for JBLs karakteristiske hvite på rødt, tar den opp i seg høyttalerens egen farge og dessuten tar den opp mer plass på siden.

Med sine 550 gram er den en smule tyngre enn Flip 5. Det virker rimelig, med tanke på forbedringene som er gjort. Den er fremdeles bærbar og utstyrt med en rem, slik at du kan høre musikk på farten, henge høyttaleren fra deg eller feste den rundt håndleddet.

JBL Flip 5 fås blant annet i blått. (Image credit: Truls Steinung)

Flip 6 leveres i færre fargevarianter enn Flip 5, nemlig i rødt, svart, blått og grått. Men det kan hende at JBL kommer med flere valører etterhvert.

Som alle produktene i JBLs serie, er begge velkonstruert, har en flott overflate og et enkelt oppsett. De er begge brukervennlige.

En viktig forskjell er at man med Flip 6 også får støvbestandighet, med en forbedret IP67-klassifisering. Dette innebærer et høyttaleren er testet i et laboratorium der det er blåst støv mot den. 6-tallet i IP67 betyr at ikke noe støv kom seg inn i enheten eller påvirket kontrollene og at dette skyldes den støvbestandige konstruksjonen. Klassifiseringen omfatter finkornede partikler, som blant annet sand, slik at du trygt kan ta med deg Flip 6 på stranden.

JBL Flip 6 leveres blant annet i rødt. (Image credit: TechRadar)

JBL Flip 6 vs JBL Flip 5: lydmessig ytelse

JBL Flip 5 er en høyttaler med god lyd. I våre tester opplevde vi at enten vi spilte Mac Miller late men likevel hvasse rapping eller Explosions in the Skys post-rock-instrumentalisme, ga den oss lyd med solid tydelighet, massevis av detaljer og en god dose dynamikk.

Er man ikke kjent med JBLs lydkvalitet fra tidligere vil man bli svært positivt overrasket over hvor klart og tydelig denne høyttaleren låter. Da vi skrudde opp volumet, opplevde vi ikke forvrengning av lyden. Dermed kan du trygt kjøre opp lyden slik at du kan befinne deg noen meter unna høyttaleren og nyte musikken.

Selv om JBL Flip 5 er en solid høyttaler med svært tiltalende lyd, har Flip 6 fått en ny lydkonfigurasjon som gjør den enda bedre.

I våre tester lyttet vi til Little Simz' Woman, og de passive bassradiatorene pulserte deilig men de fete basslinjene preget lydbildet. Simz' avslappede rap lød klart og tydelig mellom de jazzete pianoakkordene mens Cleos fløyelsrøst demonstrerte en rik og frodig kvalitet der den holdt seg flytende over det øvrige arrangementet.

JBL Flip 5 har et minimalistisk uttrykk. (Image credit: Truls Steinung)

Vi fulgte opp med Yeah Yeah Yeahs' Soft Shock, og den drivende rytmeseksjonen med diskantpregede trommer, pulserende synther og hamrende basslinjer fremsto kompakt og presist, mens Karen Os flytende stemme fikk en overbevisende naturlig gjengivelse.

Da vi kjørte opp lydstyrken til dette sporet til det maksimale, fikk vi noen i overkant skarpe diskanttoner, men alt i alt tåler JBL Flip 6 høyt volum uten mye forvrengning. Generelt er lydgjengivelsen varm og velbalansert, med en glimrende klarhet.

Hvis du vil oppleve en vesentlig økning i lydstyrken, tilbyr både Flip 5 og Flip 6 en PartyBoost-egenskap. Med denne kan du koble to kompatible JBL-høyttalere i stereo, eller opptil 100 stykker i mono og skape en vegg av lyd. Dessverre kan du bare par Flip 6 med andre Flip 6-enheter, men det er en mindre ulempe.

Når det gjelder funksjonene, er det ikke så mye å si. Og det er vel egentlig poenget. Begge høyttalerne er utpreget minimalistiske. De har ikke noe AUX-stikk for tilkobling av en mobiltelefon, ingen innebygget mikrofon til håndfrie oppringninger eller aktivering av Siri eller Google Assistant. De er begge ypperlige valg for deg som vil ha god musikk og lite annet.

Passiv bassradiator på Bluetooth-høyttaleren JBL Flip 6. (Image credit: TechRadar)

JBL Flip 6 vs JBL Flip 5: batteritid og tilkoblingsmuligheter

Flip 5 og Flip 6 kan begge skilte med batteritid på 12 timer, noe testene våre bekreftet. Her får du hurtiglading via USB-C, slik at tanken kan fylles på rundt to og en halv time.

JBL Flip 6 har fått en Bluetooth-oppgradering til 5.1 sammenlignet med forgjengerens 4.2-versjon. Paring av høyttaleren mot vår iPhone 13 Mini skjedde kjapt og enkelt, helt uten forsinkelse eller avbrudd. Du kan også pare den med to enheter samtidig i tilfelle du vil ha DJ-stafett med en venn.

JBL Portable-appen støtter begge enhetene. Dermed kan du oppgradere programvaren, slå feedback-tone av og på, gjøre justeringer i equaliser-innstillingene med glidebrytere for bass, mellomtone og diskant og lese brukermanualen. Det er dessuten her du aktiverer PartyBoost-funksjonen.

JBL Flip 5 og dens karakteristiske utropstegn. (Image credit: Truls Steinung)

Oppsummering

Selv om vi har med to temmelig like høyttalere å gjøre, er ikke valget mellom Flip 5 og Flip 6 noen vanskelig avgjørelse. Selv om den oppgraderte Flip 6 koster noen hundrelapper mer, er det ekstra utlegget vel verdt det. Med den forbedrede ytelsen og beskyttelsen mot støv lyder den godt og vil klare seg godt i en tilværelse utendørs.

Men nå som Flip 5 har fått noen år på baken, kan det hende du vil komme over fristende prisavslag på den. Hvis du vil ha mye høyttaler for pengene, kan Flip 5 være et godt valg. Vurderer du å oppgradere fra JBL Flip 5 til arvtageren, må du være oppmerksom på at forskjellene er små. Men oppgrader likevel hvis du skal ta med deg høyttaleren på ferietur og på stranden. Ellers kan du spare de pengene.

Hvis du er ute etter flere funksjoner, som WiFi-tilkobling, mikrofon, AUX-inngang for kablet musikkavspilling, ladeport til mobilen eller innebygget smartassistent, er det noe annet du er ute etter. Disse egenskapene får du ikke med JBLs Flip-serie. Da er det bedre å undersøke mer avanserte modeller som Sonos One eller Sonos Move .

Hvis du er ute etter en superenkel høyttaler til utendørsbruk til en enda rimeligere penge, finnes det billige modeller som Anker Soundcore Flare 2 og 1MORE Portable BT Speaker .

Ellers er det ikke dumt å velge JBL Flip 5 eller JBL Flip 6. De er begge glimrende bærbare høyttalere til utendørsbruk. De har et røft og minimalistisk designuttrykk, er brukervennlige og byr på herlig lyd uten at du må tråle deg gjennom massevis av ekstrafunksjoner. De spiller bare av musikk, og det gjør de veldig godt.