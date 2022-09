Italia – England: Slik ser du Nations League-kampen, uansett hvor du befinner deg

Italia – England: Declan Rice i aksjon på midtbanen til England. Her fra et tidligere møte mot Italia.

Italia – England møttes i EM-finalen 2021. Da var det de blåkledde som kom seirende ut og ble europamestere Selv om finaletapet svei, kunne England (og selvfølgelig Italia), likevel se tilbake på turneringen som en stor suksess. Endelig hadde «Three Lions» kommet langt i et mesterskap igjen. Naturligvis var optimismen stor hos fans av begge landslag stor etter EM, men lagene har ikke levert.

Italia gikk på et sjokktap i finalen i VM-playoff hjemme mot Makedonia. Før tapet hadde Italia aldri tapt en VM-kvalifiseringskamp hjemme og mistet en plass i VM for andre gang. At den regjerende europamesteren ikke kom seg til VM var en liten skandale. Etter dette har også Italia slitt og ligger nest nederst i Nations League gruppen sin. Under dem finner de gjestene England.

England har i motsetning til Italia kommet seg til VM 2022, og det med klar gruppeseier. Når det kommer til Nations League har det dog gått trått. Det er en tøff gruppe, men to tap mot Ungarn og uavgjort mot Tyskland og Italia, gjør at England ligger på bånn i gruppa uten seier. Noen folk vil si at Nations League egentlig bare er vennskapskamper, men måten England har fremstått er ikke til å kjenne igjen. Etter to vellykkede mesterskap er trener Gareth Southgate er en populær mann, men det skal kun en liten gnist til før det brenner under føttene hans.

Italia – England, Nations League Dato: Fredag 23. september Avspark: 20:45 Arena: Stadio Giuseppe Meazza (San Siro), Milano Norsk TV-kanal: TV2 Sport Premium 2 Se kampen på nett: TV2 Play (opens in new tab) Se overalt i verden: Test ExpressVPN 100% risikofritt (opens in new tab)

Begge lag trenger en sportslig opptur, så dette blir nok en tett og jevn kamp. England har slitt med å skåre mål mot Italia de siste kampene, som har vært gjerrige bakover. Målene har heller ikke rent inn for Italia, så om det blir mange skåringer gjenstår å se.

England prøver å gjøre noe med den saken og har gitt spydspiss Ivan Toney sjansen på landslaget. De er første gang en spiller fra Brentford har blitt kalt opp på landslaget siden 1939. Dette er en kjempemulighet for spissen som aldri har vært på en landslagssamling uansett nivå. For bare to år siden spilte Toney i Peterborough på tredje høyest nivå i England, mens han nå har imponert med sine 5 mål på 7 kamper så langt. Med Kane på laget, så må nok Toney finne seg i å starte på benken, men det er en god mann å ha om man trenger tyngde på topp.

For hjemmelaget sin del starter nok Gianluca Scamacca på topp. Han har hatt en treg start på sin West Ham karriere, men har levert varene for landslaget sitt.



Fotball er populært verden over, og det er ikke usannsynlig at du vil finne enkelte Nations League-kamper på TV uansett hvor du befinner deg i verden. Likevel, er du i utlandet og vil se de norske sendingene når kampene foregår, så er en VPN-tjeneste den beste løsningen. Bruker du en VPN-tjeneste kan du omgå de regionale geoblokkeringene som gjerne settes opp av de ulike strømmetjenestene, og du kan få med deg sendingene fra TV2 uansett hvor du befinner deg i verden.



I tillegg til å hjelpe deg med å få tilgang til strømmeinnhold, så fungerer VPN-tjenester slik at du i praksis er sikrere på nett. Den krypterte tunnelen vil for eksempel kunne beskytte deg mot usikre Wi-Fi-nettverk og andre nysgjerrige øyne. Det er helt lovlig å benytte seg av VPN-tjenester, og det kan bidra til lavere skuldre når du surfer på nett.

