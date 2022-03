iPhone SE 3 kan dukke opp snart, så vent med å kjøpe iPhone SE (2020)

Rykter vitner om at iPhone SE 3 er rett rundt hjørnet, kanskje får vi den servert allerede i mars. Nå vet vi også at Apple arrangerer et vårarrangement senere denne måneden, den 8. mars, så sannsynligheten er stor for at vi ikke må vente lenge på en ny versjon av den rimelig iPhone-modellen.



iPhone SE 3 vil med andre ord erstatte iPhone SE (2020), men det er verdt å merke seg at ryktebørsen mener den nye modellen ikke vil ha noen ekstreme designforandringer.



Det er for øvrig forståelig om du tror at den nye modellen kommer til å være det eneste budsjett-alternativet – når Apple lanserer nye produkter, kutter de ofte samtidig produksjonen av de eldre variantene, og det er mulig at selskapet kommer til å fjerne SE 2020 når SE 2022 lanseres.



Historien er dog litt mer kompleks enn som så, og vi anbefaler faktisk at du avventer, snarere enn å kjøpe den nye iPhone-modellen med en gang den blir tilgjengelig.

Forsvinner ikke helt

Når Apple velger å kutte sine aldrende produkter, så slutter selskapet å selge enhetene fra nettsiden sin, men det betyr ikke at de ikke lenger kan kjøpes.



Vanlige nettbutikker har generelt store lagerbeholdninger av Apple-utstyr, og det er ikke rent sjelden vi ser at norske nettbutikker selger eldgamle smarttelefoner de fortsatt har liggende.



Det burde med andre ord være ganske enkelt å få fatt i en iPhone SE (2020) hvis en ny versjon lanseres i mars.

(Image credit: Future)

Lavere pris

Det verserer også rykter om at Apple ikke kommer til å fjerne iPhone SE (2020) fra nettbutikken sin når den nye modellen kommer på markedet, men heller kutte prisen.



Apple har gjort dette tidligere ved et par andre anledninger, gjerne når selskapet anser den eldre modellen som et nyttig innslag i sortimentet. Det kan altså stå og falle på hvorvidt SE 3 er en stor oppgradering kontra foregående modell – og ryktene har hittil vitnet om at det ikke er tilfellet (selv om vi selvsagt ikke har noen garantier for at disse er sanne.)



Det kan altså være lurt å vente til etter Apples mars-arrangement med å kjøpe en iPhone SE, snarere enn å gå for modellen som (kanskje) vil erstattes.

Selv om Apple ikke offisielt senker iPhone SE (2020)-prisen i sin nettbutikk, kan det likevel være at uavhengige nettbutikker velger å selge den billigere, for eksempel for å gjøre plass til nyere modeller.



Og vi har vanskelig for å tro at Apple kommer til å høyne prisen på den foregående modellen, om det kommer en nå. Så man taper ingenting på å vente.

iPhone SE 3 kan også være bedre enn vi tror

Det er selvsagt et annet mulig scenario en kan se for seg: At iPhone SE (2022) blir såpass bra at du ikke har lyst på en 2020-modell.



Etter det vi har hørt skal oppgraderingen blant annet innebære støtte for 5G (den foregående SE-modellen har ikke det), og en bedre prosessor.



Én analytiker mener også å vite at iPhone SE 3 kan bli billigere enn den foregående modellen – 300 amerikanske dollar ble nevnt – hvilket i så fall vil gjøre den ganske så attraktiv.



Hvis du er ute etter å kjøpe en ny og rimelige iPhone, så kan vi konkludere med at det er få grunner til ikke å vente til mars-arrangementet. Når det gjelder teknologi kan det ofte lønne seg å vente. Det er sjelden lurt å kjøpe nye produkter med en gang de blir lansert.