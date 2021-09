iPhone 13-serien kan inkludere tre nye og spennende farger

iPhone 13 er ikke planlagt annonsert før 14. september, men én butikk har allerede listet opp telefonene på sine nettsider, og har til og med inkludert farger og mengde lagringsplass.



Siden det er snakk om heter KTC (en ukrainsk nettbutikk), og denne hevder at iPhone 13 og iPhone 13 mini kommer til å være mulig å kjøpe i rød, lilla, blå, rosa, svart og hvit. Av disse er det i grunnen kun rosa som er helt ny, en farge som ser ut til å erstatte grønnfargen vi fikk i iPhone 12-sortimentet.



iPhone 13 Pro og iPhone 13 Pro Max, på sin side, er listet opp med fargene gull, sølv, bronse og svart. Av disse er det bronse og svart som er nye, og disse ser ut til å erstatte grafitt og stillehavsblå i iPhone 12 Pro-sortimentet. Alle disse fargene er sjatteringer vi har hørt rykter om tidligere, så det er ikke usannsynlig at dette er de faktiske fargene i den nye telefonserien fra Apple.

Nettsiden sier i tillegg at iPhone 13 og iPhone 13 mini kommer til å være tilgjengelige i 64 GB- og 128 GB-modeller. Merkelig nok nevnes det ingen 256 GB-modeller, selv om det var mulig i få tak i 256 GB-versjoner av iPhone 12. Vi tviler sterkt på at Apple har fjernet den muligheten.



iPhone 13 Pro og iPhone 13 Pro Max vises med samme lagringskapasitet som forgjengerne, nemlig 128 GB, 256 GB og 512 GB. Dette ymter om at modellene på 1 TB vi har hørt om tidligere ikke blir å finne i årets sortiment, men det kan selvsagt også være at butikken har blingset akkurat på dette punktet, vi må tross alt ta alt dette med en klype salt.

Analysis: Apple still isn't offering bright colors on premium phones

Hvis denne lekkasjen stemmer, så ser det ut til at Apple tilsynelatende holder seg til samme mønster som tidligere: Ganske dempede farger i Pro-modellene, mens i iPhone 13 og iPhone 13 mini får man flere og lysere valgmuligheter.



Gitt at dette har vært Apples modus operandi de siste årene, så er ikke dette spesielt overraskende. Faktisk blir vi overrasket om Apple gjør noe annet, men det kan være litt skuffende for alle som ønsker seg en toppmodell med et litt mer knæsj farge, siden det også i år ser ut til å utgå.



Vi skulle gjerne ønske oss flere artige farger, men det er fortsatt en mulighet, ingenting er helt sikkert riktig ennå. Vi vil ikke vite med sikkerhet hva slags farger iPhone 13-serien kommer til å få før telefonene avsløres den 14. september. Husk å stikke innom TechRadar i morgen for alle nyhetene om de nye telefonene fra Apple.

