iPhone 12 skårer dårlig i ytelsestester – men yter den dårlig?

Historien som går sin seiersgang på alle nyhetssider i dag er at noen har fått fatt på et par iPhone 12-modeller, lansert bare for et par dager siden, og kjørt en ytelsestest for å sjekke hvor kraftige de er.



Testen endte opp med en skuffende skår, noe som dermed bør vitne om at den nye iPhone-modellen kanskje ikke er ytelseskongen mange forventet – men det er en grunn til at vi kanskje ikke bør ta denne testen for god fisk.



Denne ytelsestesten ble gjort på AnTuTu-plattformen, og ble først sett av MySmartPrice, der iPhone 12 fikk en skår på 564 899 – iPhone 12 Pro ble også testet, og fikk 572 133. Disse resultatene er ganske overraskende, gitt at iPhone pleier å ha langt høyere ytelse enn Android-rivalene når det gjelder prosesseringskraft.

For å gi litt kontekst, så kan vi informere om at i AnTuTu-listen, så ligger Samsung Galaxy Note 20 Ultra på 594 890, OnePlus 8 Pro på 598 891 og Oppo Find X2 Pro på 610 961, mens Xiaomi Mi 10 Ultra har 640 296 og troner hele listen gjør Asus ROG Phone 3 med sine 642 671.

iPhone 12-skårene er dermed ikke veldig langt unna toppsjiktet, men de er ikke like imponerende som vi hadde forventet. iPhone 12 ligger over de fleste 2020-telefonene fra Samsung, men under en hel rekke toppmodeller fra kinesiske produsenter som Xiaomi, OnePlus og Vivo.

Ikke avfei iPhone 12 riktig ennå

Det er dog grunn til å tro at man ikke bør stole på disse ytelsestestene riktig ennå – det er slettes ikke sikkert at de er nøyaktige.

The scores of the iPhone 12 series are currently unstable. pic.twitter.com/C1ikpykaoROctober 15, 2020

@Universelce, en respektert kilde innen teknologi-lekkasjer, har tilsynelatende fått tak i iPhone 12, og har også gjort en del tester. Her ble Geekbench, og ikke AnTuTu, brukt, altså en annen testplattform, og resultatet var en rekke skårer som varierte relativt mye.



Det er en del mulige årsaker til at dette er tilfellet – det kan være snakk om programvarefeil enten i iPhone eller Geekbench, eller at det har oppstått varmeproblemer (hvis telefoner blir for varme synker ytelsen.) Uansett hva som er årsaken, så er så sprikende skårer noe som vitner om at noe ikke er som det skal.

På grunn av dette kan vi nesten ikke per nå ta iPhone 12-skårene fra AnTuTu som gospel – det er mulig at de samme problemene var til stede i disse testene, slik som de var da Geekbench ble kjørt, og om telefonene ble testet igjen kan resultatene ha blitt noe helt annet.



Det er også fullt mulig at iPhone 12 rett og slett ikke er så rask som vi regnet med at den ville være, hvilket kommer til å være svært skuffende for mange Apple-fans, men siden ytelsestestene for telefonene har vist seg å være lite pålitelige, så er det helt klart for tidlig å avgi en endelig dom.



Når vi får alle iPhone 12-modellene i hende, så kommer vi til å teste ytelsen til samtlige, og komme til bunns i hvor bra ytelse de faktisk har.