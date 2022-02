Importpriser på iPhone SE 3 og iPad Air 5 kan gi oss en viss pekepinn på hva enhetene vil koste

Både iPhone SE 3 og iPad Air 5 forventes å være en del av den neste produktbølgen Apple lanserer, og nå ymter ny import-informasjon fra India om at enhetene ikke er langt unna – for ikke å snakke om et visst inntrykk av prisen.



Som alltid er det vanskelig å komme frem til noen eksakte priser basert på informasjon fra andre land (i dette tilfellet har vi fått tall fra India), siden det alltid er regionale forskjeller når det gjelder frakt, avgifter valutaverdier og generelt prisnivå. Likevel kan vi få en viss pekepinn.



Ifølge informasjon sakset av 91Mobiles har India tatt inn tre iPhone SE 3-varianter med modellnumrene A2595, A2783, and A2784 til test. Disse matcher med informasjon vi har råket over i andre databaser.



Dataene fra disse import-oppføringene vitner om at prisene på telefonene kommer til å ligge på 23 000 indiske rupier (omlag 2 700 norske kroner.)



Smarttelefonpriser pleier å være litt mer komplisert enn en direkte valutakonvertering, så vi regner med at telefonen kommer til å koste en del mer enn dette i Norge. iPhone SE fra 2020 kostet nærmere 5 500 kroner ved lansering, så sannsynligheten er stor for at prisen legger seg nærmere dette sjiktet.



Faktisk var prisen i butikk i India ved lansering bare 500 kroner mindre enn i Norge, så prisene nevnt over mangler utvilsomt skjulte utgifter som skatter og avgifter.



I tillegg til smarttelefonene har nettsiden dette stammer fra også informasjon om to nye iPad-modeller som antakeligvis er iPad Air 5 og den nye 2022-varianten av iPad. Prisen på førstnevnte skal være fra 37 500 indiske rupier (omlag 4 400 norske kroner), mens sistnevnte starter fra 22 500 indiske rupier (omlag 2 650 norske kroner.)



Som ovennevnt regner vi ikke med at prisinformasjonen gir oss tall som kan oversettes direkte til norske forhold, men det gir oss en viss pekepinn på hvor mye hvert enkelt produkt koster å kjøpe, direkte fra Apple i India.



Dette gir oss også ytterligere bevis på at Apple er i ferd med å forberede seg på en lansering av et knippe mobile enheter, særlig siden vi allerede forventet at iPhone SE 3 og de nye iPad-modellene kom til å bli lansert enten i april eller mai. Forhåpentligvis er dette et tegn på at vi ikke må vente altfor lenge på offisiell informasjon om de ulike modellene.

Kommentar: Vi ser ikke for oss at iPhone SE 3 stiger stort

iPhone SE-eksperimentet later til å ha vært et eksperiment fra Apple som virkelig slo an. I USA ble det for eksempel sagt at iPhone SE sto for 22 % av alle Apples smarttelefonsalg i et kvartal i 2020.



Dette er ikke salgstall som tukter iPhone-flaggskipene, men det er ingen tvil om at de rimelige modellene representerer en fremgangsrik del av Apples nåværende strategi. En stor del av suksessen stammer nok fra de relativt snille prisene, så vi blir overrasket om disse stiger betraktelig med de nye telefonene, kontra 2020-modellene.



Det kan være at prisene blir noe høyere, men Apples største salgsargument for iPhone SE 3 vil være en lavere pris enn resten av smarttelefonene selskapet selger. Hvis prisen gjør et byks blir modellen desto mindre attraktiv.



De fleste lekkasjene tyder på at vi får en ganske beskjeden oppgradering av iPhone SE, og at designet kommer til å ligne en hel del på modellen vi ble servert i 2020, men at mye av innmaten kommer til å være bedre – det skal blant annet være snakk om en ny prosessor og støtte for 5G.



Apple er utvilsomt interessert å holde iPhone SE-suksessen gående, så vi håper den tredje modellen er konkurransedyktig på pris.