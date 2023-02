Et stormkjøkken er noe vi kanskje ikke benytter oss av så ofte. På tur er det som oftest mer matpakke og tradisjonell grilling i fokus. Dette blir det slutt på nå! Vi skal vise deg hva stormkjøkkenet er og hvor mye snacks man kan tilberede for å heve matbiten i skogen til nye gastronomiske høyder.

Vi har delt opp slik at det er en rett til hvert måltid:

Frokost

Lunsj

Middag

Dessert

Stormkjøkken: Forslag til måltider ute.

(Image credit: Bålstedet)

Frokost:

Du er ute i naturen, selvsagt må du kline til og lage deg en skikkelig cowboyfrokost. Her trenger du bacon, egg, tomatskiver og tomatbønner. Spe på med sopp og brød om du ønsker det.

Lunsj:

Om du ikke fortsatt er mett av cowboyfrokosten, eller ditt første måltid er lunsj, så er reinsdyrkebab både enkelt og digg. Samisk kjøtt møter arabisk tilberedning.

Kutt opp salat (hjemme eller på tur). Rør sammen rømme og tyttebær for å lage en "tyttebærrømme". Dette blir dressingen. Smak til med litt salt og pepper.

Bruk stormkjøkkenet og stek reinkjøtt og sopp i smør. Her kan man også krydre etter behov. Rist pita over bålet, så er du klar til å blande alt sammen. NAM!

Middag:

Pizza! Det er digg og alle liker det. Ta med en ferdiglaget pizzadeig i sekken. Legg også ved tilbehøret du ønsker. Tenk enkelt - man kommer langt med bare ost, tomatsaus og skinke. Del deigen opp i mindre biter og legg ønsket fyll på. Dermed kan du rulle sammen til en rullepizza eller en slags calzone. Mmmmmm.

Dessert:

Har du noen modne bananer hjemme passer de perfekt til stormkjøkkenet. Vi snakker deilig banansplitt midt i skogen. Dette er en morsom dessert som passer til alle i familien. Del bananen på langs og legg inn ønskede godsaker. Sjokolade og marshmallows er en sikker vinner. Her kan det også lages en mindre søt variant med mørk sjokolade og bringebærsyltetøy. Pakk inn i folie og varm opp. Søtt og godt.

Les 5 andre favoritter du kan lage ute. (Åpnes i ny fane)

3 stormkjøkken

(Åpnes i ny fane) Solo Stove Lite (Åpnes i ny fane)

- Perfekte til enhver tursekk som et lett stormkjøkken for en til to personer.

- Bruker kvister, kongler og lignende som drivstoff.

- Helt perfekt til 1- 2 personer på tur.

- Designet gir mer varme og mindre røyk. Pris: 1190kr Nå:1049kr

(Åpnes i ny fane) Solo Stove Titan (Åpnes i ny fane)

- Designet med en dobbel vegg som gjør den til en naturlig konveksjonsovn.

- Effektiv forbrenning mindre bruk av trevirke, røyk og mer varme.

- En av de mest effektive turkjøkkene du noensinne vil eie.

- Perfekt til 2 personer. Pris: 1590kr Nå:1390



(Åpnes i ny fane) Solo Stove Campfire (Åpnes i ny fane)

- Passer til deg som skal lage mat til hele turfølget.

- Perfekt til grupper på 4+ personer.

- Enkel fyring med biomateriale du finner på turen.

- Veldig lite røyk under full forbrenning.

- Varmeskjold som beskytter bakken under. Pris: 1990kr Nå:1649kr



Stormkjøkken: Hvorfor disse modellene?

Det er flere grunner til at vi anbefaler de overnevnte modellene. Alle modellene over fyres med biomateriale og ikke med gass som mange andre stormkjøkken. De varmer likevel mer enn godt nok og har samme funksjon. Fordelen med biomateriale er at man slipper å ha det med seg i sekken, for det finnes overalt i naturen. Små kvist, pinner og kongler er suverent å fyre med.

Stormkjøkken fra Solo stove er også veldig lett å ta med seg og for enkelt plass i tursekken.

Vi ønsker god tur og deilig middag ute!