Ice lanserer gratis mobilabonnement for barn

Det gratis mobilabonnementet IceJunior er for barn under 13 år, og det gir mulighet til å ringe fritt til tre valgfrie nummer.

Stadig flere barn få mobiltelefon i tidlig alder, men for de fleste er nok intensjonen først og fremst at foreldrene skal få tak i dem og at de skal kunne ringe hjem. Det er nettopp disse kundene Ice nå retter seg mot med sitt nye barneabonnement IceJunior.

– Et gratis mobilabonnement til barna er en utvidelse av vårt tilbud til familiene som ønsker en tryggere og enklere mobilhverdag, og vi krever ikke at foreldrene må være kunder hos ice. Vi vet at barn har teknologi i fingrene fra de er små og ser at stadig flere under 13 år får egen mobiltelefon. Gratis-abonnementet IceJunior vil for mange være en perfekt start, sier Eivind Helgaker, administrerende direktør i Ice, i en pressemelding.

IceJunior er altså i utgangspunktet gratis, men med noen klare begrensninger som kan passe godt for barn. Ved siden av 1 GB inkludert data og fri SMS og MMS, får barna nemlig kun mulighet til å ringe ubegrenset til 3 valgfrie numre. Alt annet som koster penger er sperret, og Ice lover at fakturaen aldri skal bli høyere enn 0 kr.

Kan oppgraderes

De tre numrene kan byttes av foreldrene i Ice-appen inntil tre ganger per måned, og hvis ikke tre numre er nok så kan man også velge å betale 50 kroner i måneden og gi barna mulighet til å ringe ubegrenset til alle norske numre. Så fort barna blir litt eldre og får flere venner med mobiltelefon så vil nok dette bli noe de master om, og det er nok også nettopp det Ice satser på.

Det er også mulig å opprette en barnekonto slik at barna selv kan følge med på dataforbruk i appen, men resten av valgene foretas av foreldrene fra en vanlig Ice-konto.

Det er ellers verdt å merke seg at datakvoten på 1 GB kun gjelder i Ice sitt eget nett, så du er avhengig av å ha dekning for dette nettet for at det skal være mulig å bruke mobildata. Ice hevder selv at de nå dekker 90 prosent av Norges befolkning, men sjekk gjerne dekningskartet for å se hvordan dekningen er der du bor. I tillegg er det også verdt å merke seg at IceJunior kun kan bruke i Norge.