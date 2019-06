Huawei lanserer 5G-mobil i Norge i august

Tross alle problemene Huawei opplever på grunn av handelssanksjonene USA har innført mot selskapet, ser det ikke ut til at de har noen planer om å bremse satsingen på mobil med det første, og i dag meldes det at de skal lansere sin første 5G-mobil i Norge i august.

Telefonen det er snakk om er en 5G-utgave av tidligere lanserte Mate 20 X, og dette er virkelig et beist av en mobil. Den har nemlig en skjerm på hele 7,2 tommer, noe som gjør at den neste kvalifiserer til å kalles et nettbrett. Heldigvis er den også nærmest fri for skjermkanter, og det burde sikret at den likevel blir mulig å håndtere – i hvert fall med to hender.

Ved siden av alle finessene til den vanlige Mate 20 X er altså Mate 20 X 5G også utstyrt med Huaweis 5G-brikke Balong 5000, og ifølge dagens pressemelding skal den fungere med alle 5G-nettverk uansett utviklingsstadium, noe som burde sikre at den vil fungere alle steder der 5G er i gang eller testes ut.

Samtidig støtter den også alle de eksisterende mobilnettene vi har i Norge, noe som er godt å vite for deg som er interessert i å kjøpe denne telefonen så fort den kommer på markedet. Foreløpig driver som kjent Telia og Telenor bare med testing av 5G, og de kommersielle nettene kommer ikke opp og går før i 2020.

Blant høydepunktene som trekkes frem finner vi et trippelkamera med objektiver på henholdsvis 40 MP, 20 MP og 8 MP, en kjøleløsning med dampkammer og pipeløp i grafén, og et batteri på hele 4200 mAh.

Vår test av den opprinnelige utgaven av telefonen hadde mye positivt å si, men du bør definitivt være forberedt på at den er stor:

– For de som liker store telefoner er Huawei Mate 20 X en glede å bruke. Den er lynrask, den er fullstappet av teknologi og utstyrt med et batteri som varer hele dagen. Ikke minst leverer trippelkameraet glimrende bilder. Samtidig gjør størrelsen at den er knotete å bære rundt på og bruke i praksis, så selv om dette er en god telefon så passer den ikke for alle.

Huawei har foreløpig ikke sagt noe om prisen til Mate 20 X 5G, men det er ingen grunn til å tro noe annet enn at den blir dyr.