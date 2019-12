Huawei brukte AI-teknologi for å lage klassisk musikk av norsk nordlys

I forbindelse med en markering av Huawei Mate 20 Pro-lanseringen satte Huawei sammen et håndplukket team som fikk en relativt stor utfordring: Å fange lyden av nordlyset.

Oppgaven var en del av prosjektet Sound of Light, som har vært et samarbeid over flere måneder der man har sett på hva mennesker kan få til i samspill med kunstig intelligens. Den kunstige intelligensen i dette tilfellet var et skreddersydd AI-system som kjøres på en Mate 20 Pro.

Det hele startet i det åpne landskapet rundt Tromsø hvor den verdenskjente «nordlysfangeren» Kjetil Skogli filmet det vakre naturfenomenet. Han sendte materialet videre til den prisvinnende komponisten Mark Sayfritz som jobbet med det skreddersydde AI-systemet på en Mate 20 Pro for å lage en symfoni basert på filmklippene.

Da symfonien var ferdig komponert, ble den delt med James Shearman, en av verdens fremste dirigenter og komponister, som skulle arrangere en orkesterfremføring av stykket.

Nordlys, Wien og musikk

Målet med oppgaven som teamet fikk, var fremførelsen i Wien. Der var over 300 tilskuere til stede når fremføringen ble gjort i Brahms Hall i byen som er kjent for å huse flere klassiske ikoner som Beethoven og Mozart. James Shearman dirigerte mens Synchron Stage Orchestra fremførte symfonien.

– AI har lenge vært en prioritet i Huaweis forskning og utvikling. Som tidligere teknologiske gjennombrudd, lar kunstig intelligens oss overkomme de begrensningene som vi trodde fantes. Den gjør det mulig å oppnå ting som man ikke trodde var mulig. Sound of Light er et bevis på dette, sa Mr. Yanmin Wang, president i Huawei Consumer Business Group.