Her er en titt på noen av de 26 telefonene Energizer skal vise frem under MWC 2019

Mobile World Congress 2019 nærmer seg, og nå har vi fått en snikktitt på hva Energizer – selskapet som nok er mest kjent som produsent av batterier – skal vise frem under årets messe.

Vi har allerede fått bekreftet fra offisielt hold at Energizer skal vise frem hele 26 telefoner under MWC i slutten av februar, og takket være GSMArena har vi nå fått se høykvalitetsbilder av flere av dem. Foreløpig ser det ut til at dette blir typiske mellomklassemodeller.

En funksjon man fort legger merke til er imidlertid det doble utfellbare frontkameraet på modellene U620S Pop og U630S Pop. De har dermed ikke noe behov for skjermhakk, og det ekstra objektivet betyr sannsynligvis også at du får ekstra vidvinkel eller kanskje en forbedret portrettmodus.

U620S Pop og U630S Pop (kilde: GSMArena)

Legg også merke til hvordan de to telefonene minner litt om batterier når kameraene er felt ut – stilig, eller hva? Andre modeller GSMArena viser frem har for øvrig små dråpeformede skjermhakk i stedet.

Spesifikasjonene er ikke endelige og de kan dermed fortsatt endres før lansering, men det oppgis at de får MediaTek Helio-prosessorer, 720p-skjermer, 4 eller 6 GB RAM og 64 eller 128 GB lagring. På baksiden får de enten to eller tre kameraobjektiver, og batteriene er på opptil 4000 mAh.

Ved siden av alt dette skal selskapet også ha en brettbar telefon på vei, og en telefon med et gigantisk batteri på 18.000 mAh. Hvorfor Energizer velger å lansere hele 26 telefoner samtidig kan vi ikke svare på, men det blir uansett spennende å se alt de har å by på i Barcelona i slutten av februar.