Google ser seg villige til å samarbeide med britisk konkurransetilsyn for å kutte ned på sporingsteknologi

Forbruker- og konkurransemyndighetene i Storbritannia, CMA (Competition and Markets Authority), har sikret at Google nå forplikter seg til en rekke punkter når det gjelder utviklingen av alternativer for tredjepartsinformasjonskapsler (cookies) i Chrome.



Forpliktelsene ble annonsert av CMA forrige fredag, og skal gjennomgå offentlige høringer frem til 8. juli før de trer i kraft. Disse vil gjøre at Google tar med seg det offentlige organet i det de skal utvikle en såkalt Privacy Sandbox, som foreslås som et alternativ til dagens sporing av aktivitet på nettet.



CMA har allerede stilt seg negative til en annen av Googles potensielle alternativ til innholdskapsler laget av tredjeparter, kjent som FLoC, som akkurat nå testes blant enkelte Chrome-brukere. Kritikken skal gå på at denne løsningen vil gi Google en fordel kontra rivalene.





I en uttalelse i forbindelse med annonseringen fra CMA sier Googles sjef for det rettslige at selskapet «ønsker muligheten til å jobbe sammen med en reguleringsinstans velkommen.»

Et velkomment trekk

Den seneste uttalelsen fra CMA kommer i kjølvannet av starten på en utredning av den såkalte Privacy Sandbox-funksjonaliteten, som fant sted i starten av 2021. Denne ble startet etter at bedrifter og organisasjoner uttrykte misnøye og frykt for at Googles forslag kunne komme til å få konsekvenser for konkurransen når det gjelder digital markedsføring.



«Fremkomsten av teknologigiganter som Google har gitt konkurransetilsyn verden rundt nye utfordringer som krever nye tilnærminger», sa CMAs administrerende direktør, Andrea Coscelli.



Hun merket seg at dette har tvunget CMA til å «lede an» og definere et slags mål for reguleringsorganer i arbeidet med å få teknologibedrifter til å «forme sin oppførsel og beskytte konkurranse, slik at forbrukere kan dra en fordel av dette.»



Samtidig sier Tim Cowen, sjef for konkurransepraksis i advokatfirmaet Preiskel & Co, til Reuters at CMA må være forsiktige i sin selskapsgjennomgang.



«Hvis CMA blir tilbudt formelle forpliktelser må de undersøke disse nøye – forsikre seg om at de i praksis er nyttige – og forandre Googles oppførsel» rådet Cowen.