Hint om Google Pixel 4a er avdekket i app-kode

Vi var allerede ganske sikre på at minst én Google Pixel 4a-telefon er på vei men nå virker det så godt som sikkert, etter at ordene «Pixel_20_mid_range» har blitt avdekket i koden til en oppdatering for Googles kamera-app.

Google Camera 7.3 er navnet på den aktuelle oppdateringen, og det er XDA Developers som gjorde oppdagelsen. «20» peker her til 2020, mens «mid_range» altså tyder på en ny mellomklassetelefon. Det kan altså ikke være snakk om toppmodellen Google Pixel 5 som er ventet lanserte i andre halvdel av 2020.

Utover dette ble oppdagelsen gjort i forbindelse med kodenavnene «Sunfish» og «Bramble», to ord som også tidligere har blitt sett i Googles kode og som antas å referere til PIxel 4a-modeller. Google har nemlig for vane å velge navn på fisk som kodenavn for sine telefoner.

«Redfin» har også blitt observert både her og i forbindelse med tidligere lekkasjer, men dette ordet forekommer ikke like ofte, og XDA Developers spekulerer i om Sunfish og Bramble er kodenavn for Google Pixel 4a og Pixel 4a XL, mens Redfin refererer til et utviklingskretskort som brukes i forbindelsen med arbeidet på telefonene.

Dette motsier et tidligere rykte som sa at Google ikke skulle slippe en Pixel 4a XL, men den påstanden stammer fra en kilde som ikke har en spesielt lang historie med telefonlekkasjer, så vi fester mer lit til disse nye lekkasjene.

En filmatisk videomodus

Dette kan sies å være det mest spennende funnet XDA Developers gjorde i koden til kamera-appen, men vi kan også nevne at de fant referanser til en 24 fps-modus for video. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for øyeblikket, men en slik referanse kan tyde på at dette kan være på vei til en eller flere Pixel-telefoner.

For mange vil dette være spennende fordi 24 bilder per sekund er bilderaten som brukes ved innspilling av de fleste spillefilmer, og det kan gi en flott filmatisk kvalitet til dine egne opptak.

Det er mulig Google avduker Pixel 4a under Google IO 2020

