Google Maps har endelig fått mørk modus

Det virker som det er en evighet siden Google ga oss en sniktitt på en mørk modus til Google Maps. Det er så mange apper og tjenester fra Google som har fått en mørk variant, og det er gått over ett år siden selskapet også begynte å teste ut dette for Google Maps.

Og nå, endelig, ser det ut til at mørk modus for Google Maps er under utrulling. I hvert fall for enkelte brukere. Her er det du trenger å vite.

På Reddit har enkelte brukere som kjører versjon 10.51.1 av Google Maps-appen delt skjermdumper av mørk modus i bruk. Google Maps har allerede en nattmodus, men det nye, mørke fargetemaet går enda grundigere til verks.

Sammenlignet med nattmodus er det mørke temaet mye mer raffinert. Det er tydelig at Google har tatt tiden til hjelp, og virkelig anstrengt seg for å løse oppgaven på best mulig måte. Her er fargene mindre glorete, og den mørke modusen er blitt langt mer behagelig for øyet.

Omfavn den mørke siden

Som du nok både har håpet og regnet med, kan du manuelt veksle mellom vanlig og mørk modus, eller bare la Google speile det systemomfattende fargeoppsettet du har valgt.

For øyeblikket er ikke muligheten til å velge mørk modus tilgjengelig for alle. Selv om det virker fornuftig å alltid ha siste versjon av appen installert, virker det som den mørke modusen også handler om hva som skjer på server-siden. Det betyr at du får tilgang til den akkurat når det passer Google.

Via Droid Life