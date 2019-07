Google har ingen planer om å betateste strømmetjenesten Stadia

Novemberlanseringen til Google Stadia nærmer seg med stormskritt, og man kan allerede forhåndsbestille tilgang til spillstrømmetjenesten – men man får ikke meldt seg på noen beta-test, fordi denne ikke eksisterer.



I samtale med GamesRadar+ sier Googles visepresident og sjef for Stadia, Phil Harrison, at muligheten for å lansere en betaversjon av tjenesten, utover strømmetestene som allerede har vært utført, ikke er til stede.

«Vi kommer ikke til å utføre en ny test verken i Storbritannia eller i Europa», sier Harrison. «Hvis hadde hatt tid ville vi nok ha gjort det, men vi trenger ikke.»

Med andre ord vil man ikke kunne prøvekjøre produktet før man kjøper – man må bare satse på at Stadia kommer til å fungere med ditt internettabonnement og din maskinvare når man legger pengene på bordet. I det minste finnes det et gratis alternativ man kan sjekke ut, vel å merke etter man har kjøpt seg kontrolleren og en Chromecast.

Flere Stadia-drypp

GamesRadar+-artikkelen kommer i kjølvannet av en rekke intervjuer Harrison gjør med spillpressen. I går hørte vi eksempelvis at spillene på Stadia antageligvis kommer til å koste det samme som de gjør på konsoller.



For 99 kroner i måneden kommer man til å få tilgang til et knippe spill som en del av abonnementet ditt, og dette i 4K – men en del toppspill kommer man til å måtte kjøpe utenom. Gratisvarianten, med lavere oppløsning, lanseres neste år.



Den eneste måten å kunne ta i bruk Google Stadia på for øyeblikket er å forhåndsbestille den såkalte Founder's Edition for 1299, direkte fra Google.



I et annet intervju forklarer Harrison at han forventer at databegrensninger i amerikanske internettabonnement – noe vi heldigvis ikke trenger å forholde oss til i Norge – kommer til å bli mildere eller forsvinne helt, slik at Stadia-brukere kan strømme uten problemer. Han bekreftet også at om spill forsvinner fra Stadia-biblioteket vil de fortsatt være mulig å spille, om man har kjøpt dem.

Kilde: 9to5Google