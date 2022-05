Google Docs krasjer hvis du repeterer dette ordet

Hvis du noensinne har klødd deg i hodet over hvordan du skal starte et viktig skriv i Google Docs, la oss si et essay, en artikkel eller en hjemmelekse? Da er det fort gjort å begynne å hamre inn tilfeldige bokstaver og ord, bare for å føle at man kommer i gang.



Det viser seg at en gjentakelse av et spesifikt, og ganske så vanlig, engelsk ord kan være nok til å få hele Googles tekstbehandler til å knele, grunnet en temmelig flau programvarefeil.



Ifølge Google støttesider kan det å skrive (det snodige og svært sjeldne) ordet «and» en håndfull ganger på starten av et dokument føre til en fullstendig krasj av programmet.

Slik får man Google Docs til å krasje

Feilen ble oppdaget av Pat Needham, en bruker på Google Docs Editors Help-forumet, som avdekket at om man skriver «And. And. And. And. And.» inn i starten på et nytt dokument, så vil hele smørja krasje.



Etter at ting går på tverke vil Google Docs vise den sedvanlige «noe gikk galt»-feilmeldingen, sammen med en beskjed om at applikasjonen «ikke klarer å laste filen». Hvis man laster inn dokumentet på nytt får man samme feilmelding, så den eneste løsningen er å gå helt ut av Google Docs.



Needham sier at problemet oppsto ved bruk av nettleseren Google Chrome, og at dokumenter fra tre forskjellige Google-kontoer (personlig, G Suite Basic og Enterprise) alle oppførte seg trøblete.

En Google-ansatt svarte på Needhams kommentar og sa at selskapet var klar over problemet og jobbet med en løsning «[...] akkurat nå». «Takk for at du viste problemet frem og delte det med oss. Vi holder deg oppdatert!» avsluttet medarbeideren.



Da vi prøvde å fremprovosere feilen klarte faktisk Google Docs brasene, så det kan se ut til at Google nå har fått bukt med problemet – hvilket betyr at du ikke lenger har noen unnskyldning for ikke å være ferdig med dokumentet du egentlig allerede skulle ha levert inn.

Feilen dukket ironisk nok opp kort tid etter at Google Docs fikk en rekke nye funksjoner som skal hjelpe en med å skrive, inkludert forslag til synonymer og forandringer i setningsstrukturer.



Tjenesten vil nå også påpeke «upassende» språk, i tillegg til tilfeller der skribenten heller burde bruke en aktiv verbform snarere enn en passiv.

Kilde: Engadget