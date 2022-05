Gjennombrudd i produksjonen av OLED-TV-er fikser alle teknologiens problemer – er rett rundt hjørnet

En ny OLED-produksjonsteknikk ble nettopp avslørt av panel-produsenten Japan Display (ifølge OLED-info), og metoden lover å levere dobbelt så høy lysstyrke som man finner i dagens OLED-skjermer takket være mer strømgjerrige paneler. Dette kan også få innvirkninger på mobilskjermer, som i fremtiden potensielt kan produsere mer lysstyrke med mindre strøm.



Teknologien går under navnet eLEAP, en produksjonsprosess som også innebærer at OLED-paneler får lengre levetid. Japan Display mener å vite at fremtidige skjermer vil vare tre ganger lenger enn dagens modeller, selv med lysstyrken skrudd opp til maks.

Interessant nok er ikke dette en slags teoretisk størrelse, et eksempel på «vi klarte det på labben én gang». Japan Display sier at de er i ferd med å starte fungerende prototyper, OLED-skjermer produsert ved hjelp av eLEAP, innen slutten av 2022 – og at de planlegger å gjøre teknologien tilgjengelig for andre skjermprodusenter.



Teknologien kan få innpass i OLED-fasiliteter som produserer paneler helt opp til åttende generasjon, med andre ord den kommende, noe som i praksis vil si at prisene både på store og små OLED-TV-er kan synke.



Fordelen med eLEAP er at metoden tilbyr en større «aperture ratio», i praksis hvor stor andel av hver OLED-piksel som kan brukes til lysproduksjon. Et slags større vindu lyset kan unnslippe, og det betyr selvsagt i praksis større lysstyrke. Ved hjelp av eLEAP trenger man ikke å bruke like mye energi som tidligere på å få samme mengde lys ut av panelet.

Et bilde fra Japan Display viser hvor mye større den lysproduserende delen av pikslene er ved bruk av eLEAP. Frosken i hjørnet klargjør også en hel del. (Image credit: Japan Display Inc)

Kommentar: Mange OLED-fluer i en smekk

De beste OLED-TV-ene, som for eksempel LG C2 (se bildet over) er fortsatt svært populære blant både forbrukere og kritikere. Fordelene med OLED-paneler er åpenbare. Med fullstendig kontroll over hver bidige piksel slipper man problematikken tilknyttet baklys og gjennomskinn, og fargenøyaktigheten blir uimotståelig.



OLED-TV-er har likevel noen abere: Man får ikke like lyssterke paneler som de mest overdådige LCD-TV-ene med LED-baklys (det kan gi et trøblete gjenskinn om de plasseres ved vinduer); i kampen om å gi høyest lysstyrke brukes egne hvite subpiksler (de mindre bestanddelene i én piksel), som kan få innvirkning på fargespillet; de kan også ha kortere total brukstid enn LCD-TV-er; og innbrenning er fortsatt en teoretisk mulighet (selv om dette ikke er noe å bekymre seg for med nyere modeller.)

Basert på informasjonen vi besitter akkurat nå kan det ser ut til at eLEAP vil bøte på alle disse problemene, hvis teknologien fungerer som den skal. Japan Display mener at panelene vil klare å doble lysstyrken, og da befinner vi oss plutselig på samme nivå som LED-baserte LCD-TV-er i toppsjiktet. Høyere lysstyrke kan bety at man ikke trenger hvite subpiksler i fremtidige paneler, så fargene kan også få seg et løft. Siden panelene er mer strømgjerrige vil også levetiden være bedre, og mindre strømforbruk betyr gjerne også mindre varmeproduksjon – et sentralt aspekt i innbrenning.



Vi har sett frem mot QD-OLED-teknologien i Samsung S95B og Sony A95K, og ansett dette som fremtidens skjermteknologi, men hvis Japan Display kan levere langt bedre OLED-paneler til en rimelig pris, så spørs det om ikke et kappløp i OLED-bransjen står på agendaen.