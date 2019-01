Gamingtastatur fra Asus for en slikk og ingenting i januarsalget

Det er januarsalg, og Komplett har bestemt seg for at Asus ROG Claymore, et mekanisk gamingtastatur, skal være mulig å skaffe for en billigere penge. Tastaturet er, som navnet røper, en del av Asus' ROG-serie (Republic of Gamers), der fokuset er å lage utstyr som tilbyr den ypperste ytelse til alle spillinteresserte.

ROG Claymore er kablet, har mekaniske taster, nordisk språk-layout samt RGB-belysning, om man måtte ønske å benytte seg av det. I tillegg har det såkalt n-key-rollover, hvilket vil si at man kan trykke inn veldig mange taster samtidig uten at det byr på problemer. Prisen har tidligere ligget og vaket rundt 1700, mens nå i januar får man herligheten for rekordlave 1189 kroner.

Det mest interessante attributtet alle tastaturer innehar er tastetypen, og i tilfellet ROG Claymore benyttes Cherry MX Brown. Disse kjennetegnes av at de krever en viss mengde kraft, 55 g, (45 til 60 g er vanlig) for å trykke ned, de har ikke det mekaniske og hørbare «klikket» (som for eksempel Cherry MX Blue), men har likevel taktil feedback, slik at man godt kjenner det i fingrene når en tast brukes.

En annen fordel med ROG Claymore er at numpaden faktisk er avtakbar, så selv om tastaturet er i fullformat og 45 cm bredt, så kan man raskt demontere numpaden og plutselig ha et lite og hendig tastatur når man skal til DreamHack eller The Gathering.

Kampanjen varer til 19. januar eller til Komplett går tom.