«Fortnite» blir fortsatt gratis å spille på Switch

«Fortnite»-fans verden over kan glede seg over at de kan fortsette å spille det populære spillet på Nintendo Switch-konsoller, uten å måtte punge ut for et abonnement på Nintendos nye tjenestene. Detaljene rundt den nye tjenesten ble lansert under torsdagens Nintendo Direct.

Tilgang til online-funksjoner i flere Switch-spill vil koste, og brukere kan velge mellom månedlig eller årlig betaling som med Playstation Plus og Xbox Live.

Det er Nintendo selv som bekrefter dette i sin offisielle OSS, og der står det å lese at «noen spill, slik som Fortnite, kan spilles online uten et Nintendo Switch-medlemskap.» Spillet som også er gratis å laste ned, er dermed av de mest populære gratis-spillene tilgjengelig i Switch-porteføljen.

I tillegg har Nintendo avslørt flere nye titler for Switch, blant annet Luigi’s Mansion 3, Cities: Skylines og klassiske Final Fantasy-titler.

Hva er Nintendo Switch Online?

Tjenesten som lanseres i morgen, 18. september, er en ny satsning for Nintendo, og vil gi abonnenter tilgang til online-funksjoner i flere av de større Nintendo Switch-titlene som Mario Kart 8 Deluxe og Splatoon 2. Spill som krever et abonnement for å spilles online, skal bli merket med det i Nintendo eShop.

Tjenesten vil også tilby medlemmer tilgang til et bibliotek av klassiske NES-spill, samt tilgang til talechat på tvers av titler og eksklusive tilbud på andre Nintendo-produkter. Et eksempel på sistnevnte er de klassiske NES-kontrollerne som Nintendo kun selger til Switch Online-medlemmer.

Kilde: Polygon