Firefox har fått en egen VR-versjon

Mozilla har sluppet en ny VR-nettleser de har kalt Firefox Reality. Versjon 1.0 er ute nå for Oculus og Google Daydream, og selskapet sier samtidig at versjon 1.1 er rett rundt hjørnet.

Mozilla annonserte tilbake i april at de jobbet med en nettleser for MR-headset (Mixed Reality eller blandet virkelighet) – en nettleser som skulle la brukerne surfe på nett, bruke nettsider og ta del i virtuelle opplevelser, og nå er den altså her.

På samme måte som skrivebord- og mobil-versjonene av Firefox, kan bygges ut med brukerskapte utvidelser, kan også Firefox Reality forbedres med altoppslukende opplevelser som spill og andre eksperimenter, og alt er tilgjengelig fra nettleserens hjemskjerm.

La deg omslutte av nettet

– Vi måtte tenke gjennom alt på nytt, inkludert navigasjon, skriving, miljøer, søk og mer, sa Andre Vrighaud, som er sjef for mixed reality-strategi hos Mozilla.

– Det krevde år med forskning, og utallige timers samtaler med brukere, innholdsskapere og maskinvarepartnere. Resultatet er en nettleser som er bygget for mediet den skal brukes i. Det utgjør en stor forskjell, og vi tror du vil elske alle funksjonene og detaljene vi har skapt spesielt for MR-nettleseren.

Mange viktige funksjoner som stemmegjenkjenning er allerede på plass, men nettleseren er likevel bare i startfasen, og Mozilla planlegger å legge til bokmerker, 360-graders video, støtte for Firefox-kontoer og mye mer i fremtidige versjoner.