Fingeravtrykkleseren i Samsung Galaxy S10 blir raskere

Fingeravtrykkleseren i Samsung Galaxy S10 og Galaxy S10+ blir raskere, som følge av en oppdatering som er på vei ut nå.

Vi merket at den ultrasoniske fingeravtrykkleseren i disse telefonene var litt tregere enn andre modeller med tradisjonell leser da vi testet dem, og nå tar Samsung altså grep for å gjøre noe med det.

Raskere opplåsing

Ifølge en tråd på Reddit er oppdateringen på 6,9 MB, og den omtales som «Biometrics Security Patch – fingerprintg skanner».

Oppdateringsnotatene fra Samsung sier ikke stort om hva oppdateringen gjør, men Reddit-brukere som allerede har fått den kan i hvert fall rapportere om at hastigheten til leseren er forbedret.

Det virker som Samsung ruller ut oppdateringen til S10- og S10+-telefoner i trinn, og det betyr at det bare er å smøre seg med tålmodighet og vente på at den dukker opp. Vi antar at den vil være på plass hos alle i løpet av de neste par ukene.

