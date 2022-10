FC Zürich – Bodø/Glimt: Slik ser du Europa League-kampen uansett hvor du er

FC Zürich – Bodø/Glimt blir en "must win" for bortelaget.

FC Zürich – Bodø/Glimt Dato: Torsdag 27. oktober

Klokkeslett: 18:45

Arena: Letzigrund - Zürich, Sveits

Norsk TV-kanal: TV3+

Se kampen på nett: Viaplay (Åpnes i ny fane)

Bodø/Glimt har kniven på strupen om de vil avansere i Europa-cupen. Turen til Letzigrund stadion blir superviktig for gultrøyene og om de skulle få til et resultat har de en fotballsko godt plantet i cup-spillet.

Dessverre for Glimt har det å ta poeng borte i Europa vært en utfordrende affære. Sist seier på fremmed gress var mot Celtic i februar, det er syv bortekamper siden. Den litt gufne bortestatistikken deres viser til kun én seier på de siste 14 bortekampene i Europa.

Fordelen til Glimt er at de møter et bortelag som sliter noe voldsomt i Europa og hjemlig liga. FC Zürich har nemlig ikke vunnet en eneste kamp så langt denne sesongen. Det er ventet at mange av bortelagets supportere tar turen til Sveits i aften, vi håper de får en fest de seint vil glemme.

Les videre for å finne ut hvor du kan se FC Zürich – Bodø/Glimt GRATIS i Norge.

Slik ser du FC Zürich – Bodø/Glimt gratis i Norge

(Åpnes i ny fane) I Norge er det Viaplay (NENT-gruppen) som har rettighetene til UEFA Europa League-kampene, mens de mest interessante kampene sett med norske øyne vil også være å finne på Viasat 4 og TV3+. Man kan se på livesendinger fra kanalen med et hvilket som helst Viaplay-abonnement.



Dette vil si at du ikke trenger Viaplay Medium (Åpnes i ny fane)-pakken for å få med deg kveldens kamp, men hvis du ønsker å se samtlige kamper fra Europa-League, så er det ingen vei utenom abonnement.

Viaplay Medium (Åpnes i ny fane), som gir deg mulighet til å se alle sportsarrangementer strømmetjenesten har rettigheter til, koster 349 kr/mnd.



Det er jevnt mellom PSV og Glimt i gruppe A, og begge kjemper om andreplassen. Arsenal inntar tabelltopp, og kan sikre gruppeseier med et poeng i kveld. De er uansett garantert avansement.

2.plass og avansement for Glimt gir møte en treer fra Champions League i utslagsrundene. Da kan de møte storklubber som Juventus, Ajax, Atletico Madrid, Barcelona eller Paris St. Germain. Bodø – Barça klinger godt i ørene.

Avansement er en ting, men også en tredje plass i gruppen vil gi Bodø Glimt en plass i Europa Conference League. Selv om det ikke er øverst på ønskelista er det likevel Europa-fotball.

Et poeng i kveld vil garantert gi videre spill i Europa Conference League. Selv med ettmålstap skal det svært mye til for at ikke Bodø/Glimt blir minst nummer tre i gruppa.

Skulle Zürich slå Glimt er de nemlig avhengig av også å slå Arsenal borte neste torsdag. Samtidig så må Glimt tape hjemme for PSV.

Det beste er selvfølgelig å bare vinne kampen i kveld. Enkelt og greit.

Slik ser du FC Zürich– Bodø/Glimt, uansett hvor du befinner deg

